Właściciele psów muszą liczyć się nie tylko z plusami, ale też z minusami dotyczącymi obecności czworonoga w codziennym życiu. Nie bez powodu mówi się, iż pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jest to fakt, z którym naprawdę ciężko dyskutować.

Pies pokazuje całym sobą miłość do swojego człowieka, jest lojalny i oddany, każda zabawa to dla niego najlepsze przeżycie. Z drugiej strony jednak zwierzę to obowiązek, trzeba je karmić, zabierać do weterynarza i odpowiednio dostosować swoje życie do jego potrzeb.

Zalety i wady posiadania psa. Wyniki badań

Na świecie żyje ponad 900 milionów psów. Choć wielu osobom wydaje się, że posiadanie psa to wyłącznie źródło radości, w rzeczywistości życie z czworonogiem bywa pełne wyzwań. Właściciele często zmagają się nie tylko z pozytywnymi emocjami, ale również ze stresem wynikającym z troski o zdrowie i życie pupila.

Dodatkowo codzienne obowiązki związane z utrzymaniem zwierzęcia mogą prowadzić do zmęczenia, a w niektórych przypadkach nawet frustracji.

Naukowcy z Wydziału Etologii Uniwersytetu Loranda Eotvosa w Budapeszcie przeprowadzili ankietę, w której uczestnicy oceniali stwierdzenia dotyczące psów, takie jak "Psy trzeba szkolić" czy "Psy mogą przynosić brud do domu", na skali od -3 (duża wada) do +3 (duża zaleta).

Najwyższą ocenę uzyskało stwierdzenie, że "psy rozjaśniają ludzkie życie" (średnia 2,78), natomiast najbardziej negatywnie oceniono ich krótką długość życia (średnia -1,67). Wszystkie odpowiedzi podzielono na trzy główne kategorie: fizyczne i społeczne korzyści, negatywne emocje i wyzwania, a także zaangażowanie i odpowiedzialność związane z opieką nad psem.

To właśnie ostatni element najbardziej podzielił właścicieli. Dla jednych czas poświęcony na codzienną opiekę jest pozytywnym doświadczeniem, dla drugich natomiast negatywnym.

Pies potrzebuje uwagi. Zwierzę to nie zabawka

Decydując się na psa, warto zrozumieć, że jest to istota, która wymaga uwagi i troski każdego dnia. W przeciwieństwie do kota, który potrafi być samodzielny przez większość czasu, pies potrzebuje opieki. Trzeba go regularnie karmić, wyprowadzać na spacery, odwiedzać weterynarza oraz uczyć nowych rzeczy.

Wielu ludzi bagatelizuje te zadania, a to prowadzi do sytuacji, w których psy są traktowane jak przykry obowiązek. Widok osoby ciągnącej psa na smyczy w pośpiechu, byleby "załatwił swoje potrzeby", bo jest zimno, mokro lub gorąco, nie należy do rzadkości.

Dlatego osoby planujące zakup lub adopcję pupila powinny dokładnie przeanalizować swoją sytuację życiową, zarówno pod kątem czasu, jak i finansów. Pies nie jest zabawką - wymaga miłości, troski i odpowiedzialności.

