- Wierzę, że do takiego spotkania niedługo dojdzie - odpowiedziała Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta w programie "Graffiti", dopytywana o wizytę Donalda Trumpa w Polsce. Minister zapowiedziała, że prezydent USA zostanie zaproszony na szczyt Inicjatywy Trójmorza.

Małgorzata Paprocka przypomniała, że Andrzej Duda i Donald Trump rozmawiali ze sobą ostatnio podczas wizyty w Paryżu.

- Myślę, że takim dobrym momentem, nawiązując do poprzedniej kadencji pana prezydenta Trampa byłaby wizyta przy okazji szczytu Trójmorza, który odbędzie się w Polsce (28-29 kwietnia tego roku - red.) - powiedziała.

Donald Trump przyjedzie do Polski? "Zaproszenia będą wystosowywane"

Szefowa kancelarii dodała, że tam pojawią się "dobre tematy do omówienia". - Kalendarzowo patrząc byłaby to najlepsza okoliczność, ale oczywiście jesteśmy w kontakcie z amerykańska administracją, zaproszenia będą wystosowywane - zapowiedziała i dodała, że "jeszcze jest chwila na to, ale już w rozmowach ten wątek wybrzmiewać".

Prowadzący Marcin Foijołek odnosząc się do medialnych zapowiedzi dotyczących spotkania Dudy i Trumpa, do którego miało dojść jeszcze przed zaprzysiężeniem tego drugiego, zapytał czy pojawił się jakiś "zgrzyt" między obiema administracjami?

- Dużo takich informacji orbitowało w sferze publicystyki - odparła Paprocka. Jednocześnie podkreśliła, że "nie ma żadnego zgrzytu".

Zaznaczyła, że wszystkie relacje z amerykańskimi prezydentami były zawsze bardzo dobre, a szczególnie pozytywnie wspomina pierwszą kadencję Trumpa. - Kontrakty zbrojeniowe, kontrakty gazowe, zniesienie wiz, więc dużo pozytywnych decyzji i to chciałby kontynuować pan prezydent przez siedem kadencji, jakie zostały do końca kadencji - dodała.

Paprocka przypomniała, że Duda i Trump rozmawiali też telefonicznie 11 listopada. - Wierzę, że do takiego spotkania niedługo dojdzie. Na szczeblach administracyjnych kontakt jest stale utrzymywany - powtórzyła.

Trump już w 2017 roku wziął udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza.

Jacek Siewiera odchodzi z BBN. Paprocka o kulisach

Fijołek zapytał też o odejście Jacka Siewiery z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paprocka przyznała, że już od kilku tygodni trwały w tej sprawie ustalenia z Andrzejem Dudą. - Pan minister podjął decyzję ze względu na swoje plany osobiste związane z odbyciem stypendium naukowo-badawczego na Oksfordzie - mówiła.

Prowadzący dopytywał, czy to był jedyny powód odejścia Siewiery. Przywołał doniesienia medialne, wedle których były szef BBN miałby "objąć funkcję przy okazji tworzenia instytucji koordynującej działania państw basenu bałtyckiego". - To nie był wątek, który był poruszany i który był podstawą uzgodnień z panem prezydentem - wyjaśniła.

- Zupełnie bym się nie zdziwiła, gdyby jego potencjał i doświadczenie były wykorzystywane dla dobra Polski - dodała.