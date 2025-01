Groza Holokaustu nie może być nigdy zapomniana ani zanegowana - powiedział papież Franciszek. Nawiązał do poniedziałkowej 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. -Ponawiam mój apel o to, by wszyscy współpracowali, by wytępić plagę antysemityzmu - podkreślił.

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych na południową modlitwę Anioł Pański w Watykanie, papież Franciszek przypomniał: - Jutro obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 80 lat od wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

- Groza zagłady milionów Żydów i osób innych religii, do jakiej doszło w tamtych latach, nie może być ani zapomniana, ani zanegowana - oświadczył.

Wspomniał także o wielu zamordowanych chrześcijanach, wśród nich licznych męczennikach.

Papież Franciszek: Ponawiam mój apel

Następnie papież wezwał: - Ponawiam mój apel o to, by wszyscy współpracowali, by wytępić plagę antysemityzmu, a także wszelką formę dyskryminacji i prześladowań religijnych. Budujmy razem świat bardziej braterski, bardziej sprawiedliwy, edukując młodzież, by miała serce otwarte dla wszystkich, w logice braterstwa, przebaczenia i pokoju.

Franciszek powiedział również wiernym, że konflikt w Sudanie, rozpoczęty w kwietniu 2023 r., powoduje największy kryzys humanitarny na świecie z - jak dodał - "dramatycznymi konsekwencjami" także w Sudanie Południowym.

- Jestem blisko z ludnością obu krajów i zachęcam do braterstwa oraz solidarności i do unikania wszelkiej przemocy - zaznaczył.

Watykan. Papież zaapelował o zakończenie działań zbrojnych

Papież zaapelował do stron konfliktu w Sudanie o zakończenie działań zbrojnych i o to, by zgodziły się przystąpić do negocjacji, a do wspólnoty międzynarodowej - by uczyniła wszystko, co możliwe na rzecz dostarczenia pomocy humanitarnej ludności cywilnej.

Wyraził również zaniepokojenie starciami grup zbrojnych w Kolumbii, skutkującymi licznymi ofiarami śmiertelnymi.

W oknie Pałacu Apostolskiego stanęło obok papieża dwoje dzieci z włoskiej Akcji Katolickiej; to uczestnicy dorocznej inicjatywy Karawana Pokoju.

