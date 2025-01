Niemal wszyscy czołowi politycy RFN, w tym prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz przyjadą w poniedziałek na obchody wyzwolenia obozu Auschwitz. Ze względów bezpieczeństwa niemiecka delegacja poleci do Polski dwoma samolotami. Zapowiedziano, że przed uroczystością kanclerz Olaf Scholz spotka się z Donaldem Tuskiem.

Do Krakowa zjeżdżają w niedzielę przedstawiciele delegacji z całego świata, którzy w poniedziałek wezmą udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Udział w uroczystościach potwierdzili niemal wszyscy czołowi politycy RFN, w tym prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz. Ostatni raz delegacja o tak wysokiej randze uczestniczyła w pogrzebie papieża Benedykta XVI - podkreślił dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Niemiecka delegacja na obchodach w Polsce. Kanclerz Olaf Scholz spotka się z Donaldem Tuskiem

Politycy zza Odry przylecą do Polski w dwóch różnych samolotach. Ma być to spowodowane "kwestiami bezpieczeństwa". Kanclerz Scholz uda się własnym samolotem i przed poniedziałkowym południem spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Następnie pojedzie do Oświęcimia. Z kolei prezydent Steinmeier zabierze na pokład swojego samolotu wicekanclerza Roberta Habecka z partii Zielonych.



Na prezydenckim pokładzie znajdzie się również przewodnicząca Bundesratu Anke Rehlinger i minister finansów Joerg Kukies.

Między niemieckimi partiami czuć coraz większe napięcie przed lutowymi wyborami do Bundestagu. Kampania wchodzi w decydującą fazę, a politycy przykładają dużą wagę do dobrego wizerunku.



Ostatnio kanclerz Olaf Scholz zarzucił konkurencyjnym partiom rozpowszechniania kłamstw na temat pomocy dla Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję.

80. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Uroczystości w obecności króla Karola III

Udział w poniedziałkowych obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau potwierdziło 60 delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych. Głównymi gośćmi będą ocaleni, których przyjedzie około 50.

Według piątkowych zapowiedzi Urzędu Miasta Krakowa, król Karol III w poniedziałek spotka się z mieszkańcami w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. W spotkaniu tym uczestniczyć ma prezydent miasta Aleksander Miszalski. Obecność Karola III na uroczystościach w Oświęcimiu potwierdził w połowie stycznia Pałac Buckingham.



W Auschwitz-Birkenau, który stał się symbolem Holocaustu, w ciągu prawie pięciu lat zginęło ok. 1,1 mln ludzi z blisko 1,3 mln wszystkich więźniów. Około 90 proc. z nich stanowili Żydzi pochodzący z całej Europy.