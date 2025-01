Na Bliskim Wschodzie doszło do drugiej wymiany zakładników - informuje Reuters. Wolność odzyskały cztery kobiety porwane przez Hamas w październiku 2023.

Cztery uwolnione kobiety to żołnierze jednostki obserwatorów, stacjonującej przed porwaniem wokół Gazy. Ich przekazanie Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża było transmitowane na żywo w internecie.

Zadaniem oddziału, w którym stacjonowały kobiety, było śledzenie ruchów podejmowanych przez Hamas.

Kobiety znalazły się wśród izraelskich zakładników porwanych przez Hamas po ataku 7 października 2023 roku. W sumie sunnicka organizacja schwytała wtedy około 250 osób.

Wymiana więźniów i zawieszenie broni w Strefie Gazy

Później, w 2024 roku w izraelskiej telewizji wyemitowany materiał filmowy z porwania kobiet oraz innego żołnierza w bazie Nahal Oz. Film pokazano za zgodą rodzin zakładników. Celem było zwiększenie społecznej świadomości i wywarcie presji na starania władz o ich powrót.

Na materiale nagranym przez Hamas i przejętym przez izraelskie wojsko można było dostrzec, że kobiety siedziały na ziemi ze związanymi rękami. Niektóre z nich były zakrwawione.

ZOBACZ: Izrael zatwierdził układ z Hamasem. Zawieszenie broni w Strefie Gazy

W zamian za izraelskich żołnierzy, Hamas ma przejąć grupę 70 palestyńskich więźniów. To element niedawnego porozumienia o zwieszeniu broni, które jest krokiem do zakończenia trwającej od 15 miesięcy wojny w Strefie Gazy. Wcześniej doszło już do wymiany trzech izraelskich zakładniczek za 90 więźniów z Palestyny.

W sobotę Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował również, że jemeński, polityczno-militarny ruch Huti uwolnił 153 więźniów.