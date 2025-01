Niepokojąca aktywność wulkanu w Indonezji. Władze podnoszą alarm

The Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) donosi o szczególnym nasileniu erupcji Mount Ibu w dniach od 16 do 22 stycznia. Szary dym popiołu unosi się na wysokość 1,5 kilometra. Umiejscowione na szczycie stożka kamery zarejestrowały również żarzenie. Okresowo ogień był wyrzucany w powietrze. Lokalne służby są przygotowane do zarządzania kryzysowego.

Co dzieje się w okolicy Mount Ibu w związku z wydanym alarmem?

Erupcja Mount Ibu rozpoczęła się 16 stycznia. Władze ogłosiły stan alarmowy na poziomie 4, czyli najwyższym. Ma on obowiązywać przez dwa tygodnie. Ewakuowano również mieszkańców wiosek położonych najbliżej stożka wulkanicznego. Niestety, choć na terenie zagrożonym mieszka na stałe około 3000 osób, na przemieszczenie zgodziło się ostatecznie niespełna 700. Wielu mieszkańców nie chce opuszczać domów i swoich pól uprawnych.

Jak informuje Smithsonian Institution National Museum of Natural History Global Volcanism Program, zalecono zarówno turystom, jak i mieszkańcom, aby pozostali w odległości co najmniej pięciu kilometrów od aktywnego krateru i sześciu kilometrów od otworu w jego ścianie. Choć Indonezja znajduje się na Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli najbardziej aktywnej wulkanicznie części świata, nie oznacza to, że tubylcy przyzwyczaili się do niebezpieczeństwa.

Jak zachowywał się wulkan Mount Ibu w niedalekiej przeszłości?

Mount Ibu to zaledwie jeden z aż 127 wulkanów Indonezji. Wszystkie są aktywne, jednak Mount Ibu - najbardziej.

W 2023 roku, na skutek wyrzutu pyłu na wysokość aż trzech kilometrów, wydano ostrzeżenia lotnicze. Podróżowanie w tamtym regionie było wówczas utrudnione. Natomiast w 2009 roku ogłoszono pomarańczowy alarm wulkaniczny, co oznaczało stałą aktywność Mount Ibu, a tym samym - stałe zagrożenie.

Jakie mogą być konsekwencje erupcji Mount Ibu?

Mount Ibu jest stratowulkanem. Ten typ charakteryzuje się stożkowatym kształtem, powstałym na skutek naprzemiennego wydobywania się magmy i materiałów piroklastycznych (fragmentów skał i minerałów). Wulkan regularnie wykazuje aktywność. W przeszłości odnotowano wiele erupcji, które często prowadziły do emisji dużych ilości popiołu i gazów wulkanicznych.

Tym razem emisja popiołu na wysokość 1,5 kilometra niewątpliwie wpłynie na lokalny ekosystem i jakość powietrza. Ponadto opadający pył, pokrywając ziemię, doprowadzi do jej zakwaszenia, co będzie miało negatywne konsekwencje dla tamtejszego rolnictwa.

Erupcja Mount Ibu wywołała również utrudnienia logistyczne. Jak donosi portal The Travel and Tour World, chmury popiołu spowodowały zakłócenia w ruchu lotniczym. Wydano ostrzeżenia dla podróżnych oraz odwołano część lotów.

