O śmierci Marcina Wichy poinformował tygodnik "Polityka", którego był felietonistą. Autor zmarł w piątek w Warszawie.

Wicha był eseistą, grafikiem, autorem książek dla dzieci.

Marcin Wicha nie żyje. Autor miał 53 lata

W 2017 roku został laureatem Paszportu "Polityki". W 2018 roku był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia, otrzymał też Nagrodę Literacką "Nike" i Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza za książkę "Rzeczy, których nie wyrzuciłem".

- Wicha pisze o czułości, której na co dzień się wstydzimy, i robi to w taki sposób, że wstydzić się nie ma za co. Potrafi pokazać rzeczywistość od podszewki i pokazuje to tak, że my, czytelnicy z różnych pokoleń, odnajdujemy tu własne emocje - podkreślał przewodniczący jury Nike, prof. Marek Zaleski.

Kim był Marcin Wicha?

W 2022 roku Marcin Wicha nominowany był do Nagrody Literackiej "Nike" za książkę "Kierunek zwiedzania".

Projektował okładki książek, czasopism, plakaty, znaki graficzne. Był przez autorem komentarzy rysunkowych w "Powszechnym". Współpracował także z "Charakterami" i "Gazetą Wyborczą".