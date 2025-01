To najpewniej nie był przypadek. 45-letni obywatel Gruzji wjechał samochodem do środka komendy policji w Bydgoszczy. Był pijany, a wcześniej kilka razy próbował sforsować drzwi. Szczęśliwie nikt nie został ranny, jednak zniszczenia w budynku są pokaźne. Co kierowało mężczyzną? - Mamy swoje podejrzenia - mówi rzeczniczka mundurowych.