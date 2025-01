Makabryczna pomyłka jednego z warszawskich domów pogrzebowych. Tuż przed pożegnalną ceremonią rodzina odkryła, że doszło do zamiany ciał. Po otwarciu trumny ujrzeli w niej obcą kobietę - a to oznacza, że ich krewna została pochowana w niewłaściwym grobie. O sprawie powiadomiono policję. - To jest niedopuszczalne, skandal - mówi polsatnews.pl wnuczka zmarłej.