Wrze na Słowacji. Fico grzmi o "zamachu stanu"

Pod koniec grudnia Robert Fico wybrał się z wizytą do Moskwy, by spotkać się z Władimirem Putinem. Wywołało to dużą krytykę nie tylko ze strony państw zachodnich i słowackiej opozycji, ale również obywateli, którzy tłumnie zaczęli wychodzić na ulicę.

Demonstranci zgromadzili się m.in. przed budynkiem słowackiego rządu. Protest odbył się pod hasłem "Dość Rosji" - zdaniem zgromadzonych wizyta Ficy w Rosji "wzmacnia jej wpływy" w kraju i "promuje współpracę z nią w kwestii tranzytu gazu".

W czwartek Fico poinformował, że Słowacka Rada Bezpieczeństwa zwróciła się z prośbą do rządu o przygotowanie środków zapobiegawczych w związku z niesłabnącymi do tej pory protestami - informuje agencja Reutersa.

Jego administracja ma zaplanować te środki, ponieważ według służb demonstracje mogą przerodzić się w próbę obalenia rządu.

Protesty w Słowacji. Robert Fico oskarża opozycję

To nie pierwszy raz, gdy Fico mówi o próbie obalenia rządów w kontekście obecnych protestów w kraju. W niedzielę opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym oskarżył opozycję o przygotowywanie zamachu stanu.

Szef rządu stwierdził, że jego gabinet jest przygotowany na wszystko - także na realizowany poprzez protesty uliczne wariant, który nazwał "majdanem".

Zdaniem polityka Michal Szimeczka podczas swojej niedawnej wizyty w Kijowie miał obiecać, że po dojściu do władzy wyśle żołnierzy do Ukrainy. Dodatkowo premier stwierdził, że opozycja obiecała Wołodymyrowi Zełenskiemu poparcie dla ukraińskiego członkostwa w NATO.

Fico zadeklarował, że rząd, na czele którego stoi, nigdy nie poprze wejścia Ukrainy do NATO, ponieważ - w jego przekonaniu - oznaczałoby to trzecią wojnę światową. Jak dodał, nie wyśle też żołnierzy do Ukrainy, gdzie mieliby "broń skierowaną w stronę Rosjan".

Ponadto bronił swojego współpracownika, wiceprzewodniczącego parlamentu Tibora Gaszpara, który w piątek uznał, że możliwe jest wystąpienie Słowacji z UE. Fico stwierdził, że tak jak zanikł Układ Warszawski, tak wydarzenia na świecie mogą odesłać do historii UE i NATO.