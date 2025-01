Woda niezdatna do picia. RCB wydało alert

"Woda w Węgorzewie i pobliskich miejscowościach jest niezdatna do picia do odwołania" - poinformowało RCB. W związku z tym wydało alert dla mieszkańców powiatu węgorzewskiego ostrzegając, że woda jest niezdatna do picia, mycia produktów spożywczych czy do przygotowywania posiłków. Lokalne władze przekazały listę miejsc zastępczych punktów poboru wody.