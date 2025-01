Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła listę nominowanych do najważniejszych nagród filmowych - Oscarów. O statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy powalczy polsko-szwedzko-duńska produkcja "Dziewczyna z igłą". Ponadto na dwie statuetki szansę ma nakręcony w Polsce "Prawdziwy ból". Ceremonia wręczenia statuetek zaplanowana jest na 2 marca.

Film "Dziewczyna z igłą" jest nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Reżyserem jest Magnus von Horn, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej. "Dziewczyna z igłą" w konkursie reprezentuje Danię, ale powstała w koprodukcji z Polską i Szwecją.

Z obrazem szwedzkiego reżysera powalczy także: "I'm Still Here", "Emilia Pérez", "Nasienie świętej figi" oraz "Flow".

W kategorii najlepszy film nominowano z kolei: "Anora", "Brutalist", "Kompletnie nieznany", "Konklawe", "Diuna: Część druga", "Emilia Perez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "Substancja", "Wicked".

W kategorii reżyseria o statuetkę powalczą: Sean Baker ("Anora"), Brady Corbet ("Brutalist"), James Mangold ("Kompletnie nieznany"), Jacques Audiard ("Emilia Perez") oraz Coralie Fargeat ("Substancja").

Oscary 2025. Poznaliśmy nominacje

W kategorii aktor pierwszoplanowy nominowani to: Adrien Brody za rolę w filmie "Brutalist", Timothee Chalamet - "Kompletnie nieznany", Colman Domingo - "Sing Sing", Ralph Fiennes - "Konklawe", Sebastian Stan - "Wybraniec".

W kategorii aktorka pierwszoplanowa nominowane to: Cynthia Erivo za rolę w filmie "Wicked", Karla Sofia Gascon - "Emilia Perez", Mikey Madison - "Anora", Demi Moore - "Substancja", Fernanda Torres - "I'm Still Here".

W kategorii aktor drugoplanowy: Yura Borisov za rolę w filmie "Anora", Kieran Culkin - "Prawdziwy ból", Edward Norton - "Kompletnie nieznany", Guy Pearce - "Brutalist", Jeremy Strong - "Wybraniec".

W kategorii aktorka drugoplanowa: Monica Barbaro za rolę w filmie "Kompletnie nieznany", Ariana Grande - "Wicked", Felicity Jones - "Brutalist", Isabella Rossellini - "Konklawe", Zoe Saldana - "Emilia Perez".

Na Oscara za najlepszą muzykę szansę mają: Daniel Blumberg za "Brutalistę", Volker Bertelmann za "Konklawe", Clément Ducol i Camille za "Emilię Pérez", John Powell i Stephen Schwartz za "Wicked" oraz Kris Bowers za "Dzikiego robota".

O statuetkę za najlepsze zdjęcia powalczą: Lol Crawley za "Brutalistę", Greig Fraser za "Diunę: Część drugą", Paul Guilhaume za "Emilię Pérez", Edward Lachman za "Marię Callas" oraz Jarin Blaschke za "Nosferatu".

W kategorii najlepszy film animowany na Oscara szansę mają: "W głowie się nie mieści 2", "Flow", "Dziki robot", "Pamiętnik ślimaka" oraz "Wallace i Gromit: Zemsta pingwina".

W kategorii najlepszy scenariusz oryginalny o Oscara powalczą: Sean Baker za "Anorę", Brady Corbet i Mona Fastvold za "Brutalistę", Jesse Eisenberg za "Prawdziwy ból", Tim Fehlbaum, Moritz Binder i Alex David za "September 5" oraz Coralie Fargeat za "Substancję".



Na Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany szansę mają: Jay Cocks i James Mangold za "Kompletnie nieznananego", Peter Straughan za "Konklawe", Jacques Audiard i Thomas Bidegain za "Emilię Pérez", Joslyn Barnes i RaMell Ross za "Nickel Boys" oraz Greg Kwedar i Clint Bentley za "Sing Sing".

O statuetkę za najlepsze efekty specjalne powalczą "Obcy: Romulus", "Better Man: Niesamowity Robbie Williams", "Diuna: Część druga", "Królestwo Planety Małp" oraz "Wicked".

Polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy - "Pod wulkanem" - odpadł z rywalizacji na etapie wstępnej selekcji.

Oscary 2025 w cieniu katastrofalnych pożarów w Los Angeles

Katastrofalne w skutkach pożary, które od ponad dwóch tygodni sieją spustoszenie na zachodnich, północnych i wschodnich obrzeżach aglomeracji Los Angeles, zmusiły organizatorów do przełożenia daty ogłoszenia nominacji do tegorocznych Oscarów. Najpierw miała to być niedziela 19 stycznia, ale ostatecznie wyznaczono je na czwartek 23 stycznia.

Amerykańska Akademia Filmowa przyznaje Oscary od 1929 roku. Wyróżnienie otrzymują aktorki, aktorzy i twórcy filmów, które w poprzedzającym roku kalendarzowym były wyświetlane w kinach w USA.

97. edycja rozdania nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowana jest na 2 marca w Dolby Theatre w Los Angeles. Gospodarzem uroczystości będzie Conan O'Brien. Amerykański aktor, komik i scenarzysta będzie pełnić tę funkcję po raz pierwszy.