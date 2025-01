Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z Borisem Pistoriusem podziękował za pomoc Niemiec dla Polski i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z zapowiedziami ministrów obrony od poniedziałku polska armia ma być bogatsza o dwa systemy niemieckich baterii Patriot. Sprzęt będzie działać w okolicy lotniska w Jasionce (woj. podkarpackie), a umowa będzie obowiązywać przez sześć miesięcy.

- Potwierdził (minister obrony Niemiec - red.) gotowość całkowitego wsparcia dla Polski, dla sojuszników, dla Ukrainy i to nie tylko w słowach, ale i czynach, za co bardzo serdecznie dziękuję. W polityce jest czasem dużo słów, deklaracji, a jak przychodzi do konkretów jest o nie trudniej. Z tobą jest zawsze bardzo profesjonalnie, jak coś obiecujesz, deklarujesz w imieniu Republiki Federalnej to jest to zrobione i to zrobione na czas - dziękował Pistoriusowi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Baterie Patriot i myśliwce Eurofighter dla Polski. Kosiniak-Kamysz: Wschodnia flanka NATO jest bezpieczniejsza

Oprócz tego ministrowie zapowiedzieli, że za kilka miesięcy do Polski zostaną wysłane myśliwce Eurofighter. Samoloty pomogą w patrolowaniu przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO.



- Wsparcie w misjach patrolowych, utrzymanie zdolności do tankowania w powietrzu - to kolejne kluczowe elementy współpracy. Dziękuję także za deklarację ministra obrony Niemiec dotyczących Eurofighterów na rzecz ochrony polskiego nieba oraz naszych sojuszników w Rumunii. To sprawia, że wschodnia flanka NATO jest bezpieczniejsza - oznajmił Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL dodał, że "Polska wykonuje bardzo ogromny wysiłek w kontekście modernizacji i wydatków obronnych". - Jesteśmy liderami tego procesu i wsparcia dla Ukrainy, ale również zachęty do tego, żebyśmy uzupełniali swoje zdolności, wspierali się w każdym aspekcie - ocenił.

Minister obrony narodowej: Wolność nie broni się sama

Szef MON przekonywał, że do bezpieczeństwa kraju najważniejsze są trzy rzeczy: Siła społeczeństwa, siła własnej armii i siła sojuszu. - My dzisiaj to potwierdzamy - podkreślił. - Dziś budujemy siłę naszych społeczeństw i siłę naszych armii. Obecność sojuszników i wsparcie w misjach patrolowych to potwierdzenie naszej dobrej współpracy - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Polska jest bezpieczniejsza, Europa jest bezpieczniejsza, NATO jest skutecznym sojuszem, NATO pokazuje swoją siłę. Wolność potrzebuje siły naszego sojuszu, wolność nie broni się sama, wolność potrzebuje naszych relacji, naszej siły i naszego wsparcia - wymieniał.



Dodał, że Polskę czekają kolejne wyzwania, a on szykuje się na zaplanowane rozmowy z Francją. Przekazał, że szykowane jest spotkanie "wielkiej piątki", czyli krajów, które obecnie mają największy wkład w "bezpieczeństwo Europy i pomoc dla Ukrainy".