Na forum ekonomicznym w Davos jednym z głównych tematów jest raport o globalnych ryzykach. Są nimi konflikty zbrojne, ekstremalne zjawiska pogodowe, geopolityczne konfrontacje (np. wojny handlowe), dezinformacja i polaryzacja. Ponad 900 ekspertów z całego świata uznało, że żyjemy w czasach dużej niepewności.

- Nasze badanie pokazuje, że 36 proc. respondentów uważa, iż mamy do czynienia z burzliwymi lub bardzo burzliwymi czasami - są to dwie najbardziej negatywne kategorie. To odnosi się do perspektywy dwuletniej, a w perspektywie 10 lat ta liczba rośnie do 62 proc. Oznacza to, że niemal 2/3 respondentów spodziewa się burzliwych lub bardzo burzliwych czasów - mówił w rozmowie z Polsat News ekspert od globalnego ryzyka Mark Elsner.

"Ryzyko numer jeden". Ekspert ostrzega przed konfliktem zbrojnym

Reporter Piotr Witkowski pytał swojego rozmówcę, jaki wpływ na globalną sytuację miało zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA. - Wszelka zmiana władzy wprowadza nowy poziom niepewności. Z raportu wynika, że ten poziom jest już bardzo wysoki. Zobaczymy, co przyniesie polityka nowego rządu - ocenił Elsner.

- Będziemy obserwować różne obszary objęte polityką nowej administracji, jak np. konflikty geoekonomiczne, czyli wojny handlowe, celne. Pytanie, czy wchodzimy w erę, w której jest więcej protekcjonizmu - zastanawiał się ekspert.

Jego zdaniem ryzyko konfliktu zbrojnego jest obecnie "na znacznie wyższym poziomie" niż w ubiegłych latach. Elsner podkreślił, że tak uważa 32 proc. respondentów, którzy konflikt zbrojny wskazywali jako "ryzyko numer jeden". - Dwa lata temu konflikt zbrojny nie znajdował się nawet w pierwszej "dziesiątce", podawanych przez nas ryzyk - zauważył Elsner.

WIDEO: Rozmowa z ekspertem od globalnego ryzyka Markiem Elsnerem podczas forum ekonomicznego w Davos

Dezinformacja, polaryzacja, ale i ekstremalne zjawiska pogodowe. "Mamy powody do zmartwienia

- W perspektywie długoterminowej ryzyka, na które od dawna wskazywali nasi respondenci to kwestie środowiskowe, jak np. ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie. Liczba takich ekstremalnych zjawisk jest powodem do zmartwienia. Myślę, że łączymy kropki i choć nie jest to jedyny aspekt zmiany klimatu, to są one bezpośrednio połączone - mówił ekspert.

Nawiązując do dezinformacji, Elsner ocenił, że jest ona połączona z polaryzacją. - Z naszego raportu wynika, że te dwie kwestie idą ramię w ramię. Z dezinformacją mamy większy problem, gdy więcej czasu spędzamy online, ma ona związek z rozwojem sztucznej inteligencji, a szerzenie dezinformacji odbywa się na szybciej i na szerszą skalę - podkreślił Elsner.

- Liczymy na to, że nasz raport zachęci rządy do działania. To wezwanie wielu państw do dialogu. Wiele z tych ryzyk ma charakter międzynarodowy, nie ma granic - podkreślił ekspert.