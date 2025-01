Ośmioletnia kotka rasy maine coon o imieniu Mittens podróżowała wraz z rodziną z Nowej Zelandii do ich nowego domu w Melbourne w Australii. Po wylądowaniu właściciele przez trzy godziny czekali na rozładowanie klatki ze zwierzęciem, ale po kocie nie było śladu.

W końcu obsługa lotniska poinformowała rodzinę, że ​​samolot wrócił do Nowej Zelandii - z Mittens wciąż na pokładzie. Jak się okazało, pracownicy nie zauważyli klatki z kotem w luku bagażowym, bo zasłonił ją umieszczony tam wózek inwalidzki.

Australia: Kotka pasażerem na gapę. Została w samolocie przez pomyłkę

O całej sytuacji w porę zawiadomiono pilota. Włączył on ogrzewanie w luku bagażowym, by - podczas niemal ośmiogodzinnego lotu do Nowej Zelandii - zapewnić dodatkowemu pasażerowi wygodę.

- To nie był najlepszy początek naszego nowego życia w Melbourne - powiedziała Margo Neas, właścicielka kota.

Przygoda "kotki-podróżniczki" zakończyła się szczęśliwie. Firma, z której usług skorzystała Neas, odebrała Mittens na nowozelandzkim lotniku i zorganizowała zwierzęciu podróż do Melbourne - tym razem tylko w jedną stronę.

"To była taka ulga". Kotka odbyła trzy loty między Nową Zelandią a Australią

- Mittens schudła, ale poza tym nie odniosła żadnych obrażeń. Wpadła mi w ramiona i po prostu się tuliła. To była taka ulga - przyznała właścicielka kotki.

Linie lotnicze Air New Zealand przeprosiły za sytuację i zadeklarowały zwrot kosztów podróży Mittens.

"Będziemy ściśle współpracować z naszym personelem naziemnym w Melbourne, aby mieć pewność, że taka sytuacja się nie powtórzy" - podkreśliła rzeczniczka linii Alisha Armstrong.