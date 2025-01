Strażak z OSP Brdów Norbert Sompolski wykazał się prawdziwym zapałem do pracy, ruszając na wezwanie do remizy tak, jak spał - na boso i w samej bieliźnie. Koledzy z jednostki są dumni i przyznają, że nie pierwszy raz zareagował z takim poświęceniem.

Na nagłe wezwanie Norbert Sompolski odpowiedział w sobotę. Niestety, po drodze napotkał pewne trudności, a zegar tykał.

- Przymarzły mi zamki w samochodzie. Nie było opcji, żeby tym samochodem pojechać do remizy, także nie traciłem czasu, wystartowałem tak, jak stałem - czyli bez butów do remizy - odpowiadał w rozmowie z Polsat News strażak.

Strażak przebiegł do remizy ponad trzysta metrów boso po asfalcie i chodnikach. Jak podkreślił, zrobił to "bez chwili zawahania". - Szybko wybiegłem z domu, tak jak spałem, to wybiegłem. W samej bieliźnie - przyznał strażak.

Jak podkreślał, sytuacja tego wymagała, ponieważ zagrożone było ludzkie życie. - Była kolizja, w której udział brały dwa samochody. Poszkodowane był cztery osoby, z czego jedna trafiła do szpitala - przekazał.

19-letni strażak pobiegł na akcję na bosaka. "To nie jest pierwszy raz"

Koledzy z jednostki są dumni z postawy młodego strażaka.

- Widać na nagraniu, że zapał ma bardzo duży - wskazał Wojciech Kołodziejski. - U Norberta to nie jest nic nadzwyczajnego, bo już nie pierwszy raz biegł tak z marszu. Czy to w nocy, czy w samej piżamie - dodała jego koleżanka.

Po dotarciu do remizy 19-letni strażak wyjechał na akcję z całym zespołem. Wszyscy druhowie dotarli do jednostki w zaledwie cztery minuty.

- Wiele razy zdarza się, że rzucamy wszystko, tak jak jesteśmy i biegniemy - podkreślił Kołodziejski.

Takie osoby obowiązują w całej Polsce. Czas dotarcia do remizy i zorganizowania pełnego zespołu wyjazdowego nie powinien przekraczać 10 minut.