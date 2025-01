Królewskie Siły Powietrzne dostarczą samoloty P-8A oraz inne maszyny patrolowe, które dołączą do sił NATO chroniących infrastrukturę krytyczną na Morzu Bałtyckim - poinformował John Healey, minister obrony Wielkiej Brytanii. W połowie stycznia sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego przekazał, że NATO uruchomi Straż Bałtycką.

- Wielka Brytania dostarczy samoloty rozpoznawcze, które pomogą chronić krytyczną infrastrukturę na Morzu Bałtyckim w ramach trwającej misji NATO w tym regionie - poinformował w środę brytyjski minister obrony John Healey.

NATO powołało Straż Bałtycką

W połowie stycznia sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte na konferencji w Helsinkach ogłosił, że NATO powoła Straż Bałtycką, której celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku z wykorzystaniem fregat, samolotów patrolowych oraz innych rodzajów uzbrojenia.

To Polska pod koniec listopada wyszła z inicjatywą patrolowania Morza Bałtyckiego przy użyciu jednostek NATO i jednostek narodowych. - Było to spowodowane incydentami, które się powtarzały od pewnego czasu na Bałtyku. Te incydenty były związane z tzw. flotą cieni - mówił w połowie stycznia premier Donald Tusk.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przerwane zostały międzynarodowe linie światłowodowe, telekomunikacyjne oraz energetyczne.

ZOBACZ: Zakłócenia systemu GPS i inne anomalie na Bałtyku. Szwedzkie media alarmują

Służby jako głównego podejrzanego o uszkadzanie infrastruktury uważają rosyjską "flotę cieni". To statki używane przez Moskwę do handlowania ropą, bronią i zbożem z naruszeniem międzynarodowych sankcji nałożonych w związku inwazją na Ukrainę. Jednostki nie są uregulowane prawnie ani ubezpieczone przez konwencjonalnych zachodnich dostawców.

Ponadto w ubiegłym tygodniu szwedzkie media alarmowały, że na Morzu Bałtyckim od ponad 60 dni nie działa poprawie nawigacja GPS. Z tego powodu statki i samoloty często muszą zmieniać trasę. Z problemami dotyczącymi systemu mierzą się przede wszystkim Szwedzi i Norwedzy.

Samoloty P8 w Królewskich Siłach Powietrznych (RAF)

Posejdon MRA1 (P-8A) firmy Boeing to wielozadaniowy samolot patrolowy, wyposażony w czujniki i systemy uzbrojenia do zwalczania okrętów podwodnych, a także do misji obserwacyjnych i poszukiwawczo-ratowniczych.

Kompleksowy system Posejdona obejmuje radar APY-10 z trybami mapowania o wysokiej rozdzielczości, system czujników akustycznych, w tym pasywne i wielostatyczne boje sonarowe, wieżyczkę elektrooptyczną/podczerwoną i elektroniczne środki wsparcia (ESM). Sprzęt ten zapewnia kompleksowe możliwości wyszukiwania i śledzenia. Z kolei system uzbrojenia samolotu to m.in. torpedy do atakowania celów podwodnych.