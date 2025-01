Nie żyją dwie osoby, a kolejne dwie w ciężkim stanie przebywają w szpitalu po ataku nożownika w bawarskim mieście Aschaffenburg. Wśród ofiar jest dwuletnie dziecko - poinformowała policja. Napastnik został zatrzymany. To obywatel Afganistanu.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 12 w parku Schoental w niemieckim mieście Aschaffenburg.

Dwie ofiary nożownika. Nie żyje dwuletni chłopiec

Jak przekazała lokalna policja, w ataku nożownika zginęły dwie osoby. "Dwie ofiary śmiertelne to 41-letni mężczyzna i dwuletni chłopiec" - poinformowali mundurowi z Unterfranken.

Dwie inne osoby w ciężkim stanie przebywają w szpitalu.

Atak w parku. Aresztowano 28-latka

Mundurowi w mediach społecznościowych przekazali, że sprawca został zatrzymany w parku, gdzie doszło do ataku. Podejrzany to 28-letni obywatel Afganistanu. Dodano, że zagrożenie minęło i nie stwierdzono, by w okolicy znajdowali się inni podejrzani.

Początkowo informowano o dwóch osobach aresztowanych. Funkcjonariusze przekazali, że druga osoba to świadek, który jest przesłuchiwany.

Policja szczegółowo ustala okoliczności zdarzenia. Obszar wokół parku jest ogrodzony. Chwilowo wstrzymano również ruch kolejowy w pobliżu.