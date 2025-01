W Agrigento na Sycylii w takim pośpiechu kładziono asfalt na pełnych dziur ulicach, że zalane zostały także studzienki. Aby je potem odnaleźć, robotnicy musieli użyć wykrywaczy metalu. Drogi łatane były w ostatniej chwili przed przyjazdem prezydenta Włoch Sergio Mattarelli.

Włochy. Studzienki zalane asfaltem

Prezydent przybył w sobotę do Agrigento, które w tym roku jest włoską stolicą kultury.

Na kilka dni przed jego wizytą i oficjalną inauguracją obchodów tego wydarzenia, burmistrz miasta Francesco Micciche zalecił pilną naprawę dróg i w trybie natychmiastowym zorganizował na ten cel ponad pół miliona euro - podkreślają włoskie media.

Roboty drogowe przeprowadzone zostały błyskawicznie i w ostatniej chwili, a w ich rezultacie - jak podał dziennik "La Repubblica" - zalane asfaltem zostały także uliczne studzienki.

Dwa dni po ceremonii robotnicy wrócili na drogi, tym razem po to, by odszukać przykryte asfaltem studzienki, a następnie go z nich zerwać. Aby je znaleźć centymetr po centymetrze badali nawierzchnię wykrywaczami metali - sceny te uwiecznili mieszkańcy na filmach i zdjęciach, które trafiły do sieci. Następnie przystąpiono do zdejmowania asfaltu, by dostać się do kratek włazów.

Lokalne władze wyjaśniły, że prace te były do przewidzenia, biorąc pod uwagę pośpiech, w jakim je przeprowadzono.

Prasa odnotowuje, że już wcześniej w Agrigento doszło do kontrowersji. Na ulicach ustawiono tablice drogowe z błędami językowymi.

