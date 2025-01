Dziennikarz Krzysztof Stanowski ogłosił we wtorek, że zdecydował o kandydowaniu w tegorocznych wyborach prezydenckich. W internecie opublikował swoje "orędzie" - przemawiał na tle flag Polski, NATO, Unii Europejskiej oraz Niemiec.

- Obywatele i obywatelki Rzeczpospolitej Polskiej, zwracam się do was jako kandydat na prezydenta. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyżej - rozpoczął, a jego słowa były przeplatane z fragmentami wystąpienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku.

- Drodzy obywatele i drogie obywatelki staniecie przed wyborem, kto powinien być następnym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Będzie to wybór poważny. Wybór kluczowy. Wybór konieczny - kontynuował Stanowski.

Krzysztof Stanowski startuje na prezydenta. "Chcę was wpuścić za kulisy"

Stanowski skrytykował innych kandydatów w wyborach, zarzucając im m.in. kłamstwa czy zdradę swoich ideałów za głosy wyborcze. Jak uznał, zabiera głos, aby "uwypuklić wyborczą katastrofę".

- Stoję przed państwem nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji, nie mam ku temu doświadczenia. Nie jestem w stanie tego urzędu piastować z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą - stwierdził.

Jak podkreślił, chce być kandydatem na prezydenta, a nie prezydentem. Zadeklarował, że chciałby zdobyć 100 tysięcy wymaganych podpisów, aby jego nazwisko mogło znaleźć się na kartach wyborczych. Chce też "od środka pokazać, jak wygląda kampania wyborcza, jak wygląda kampania prezydencka".

- Chcę być kandydatem, aby stanąć do debaty w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, aby Telewizja Polska w likwidacji, zgodnie z obowiązującym prawem, wyemitowała materiały przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig. Chcę was wpuścić za kulisy. Chcę być kamieniem w bucie innych kandydatów. A wy, osoby obywatelskie, musicie mi w tym pomóc - ocenił Stanowski.

Wybory prezydenckie 2025. Zasady zgłaszania kandydatów

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu.

Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Dopiero po rejestracji komitetu przez PKW może on prowadzić agitację.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. daty wyborów prezydenckich. To już oficjalne - głosowanie odbędzie się w niedzielę 18 maja, a ewentualna druga tura w niedzielę 1 czerwca.

Dotychczas start w wyborach zadeklarowali:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowa Lewica),

(kandydatka Nowa Lewica), Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej),

(kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL),

(kandydat Polski 2050 i PSL), Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów),

(kandydat Wolnych Republikanów), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

(Normalny Kraj), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

(kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS),

(kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

(kandydat niezależny) Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Rafał Trzaskowski (kandydat KO),

(kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

(kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (kandydat Razem).

