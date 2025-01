W dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA swój urząd przestaje pełnić ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jak poinformowano na jego oficjalnym profilu, Mark Brzezinski "zakończył swoją misję w Warszawie". Jak dodano, konto najważniejszego, amerykańskiego dyplomaty w naszym kraju pozostanie nieaktywne do czasu wyboru następcy.

Mark Brzezinski był ambasadorem USA w Polsce przez ostatnie trzy lata. Funkcję pełnił od stycznia 2022 roku, czyli na krótko przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Oficjalny koniec sprawowania przez niego urzędu przypada w poniedziałek, w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na jego drugą kadencję. Jak potwierdzono na oficjalnym koncie ambasadora USA w Polsce, Brzeziński "zakończył swoją misję w Warszawie".

"To konto pozostanie nieaktywne do czasu mianowania, zatwierdzenia i przybycia nowego Ambasadora USA w Polsce" - poinformowano. Aktualne informacje o działalności ambasady mają być udostępniane na profilach amerykańskiej ambasady w Warszawie oraz konsulatu USA w Krakowie.

Mark Brzezinski nie jest już ambasadorem w Polsce. "Umocniliśmy relacje"

Wcześniej Mark Brzezinski udostępnił pożegnalny wpis, w którym podsumował swoje działania i pożegnał się z Polską.

"Po trzech niezwykłych latach jako ambasador USA w Polsce trudno wyrazić słowami, jak wiele znaczy dla mnie ten kraj - i jego mieszkańcy. Razem umocniliśmy nasze polsko-amerykańskie relacje oparte na wspólnym zaangażowaniu w bezpieczeństwo, demokrację i lepszą przyszłość" - oznajmił dyplomata.

- Ten kraj nie pozostał obojętny. Stanęliście na wysokości zadania wznosząc się na wyższy poziom moralny. Otworzyliście swoje serca i domy dla waszych ukraińskich sąsiadów. Polska to prawdziwe humanitarne supermocarstwo i świat tego nigdy nie zapomni - zapewnił na dołączonym nagraniu.

Jak podkreślił Brzezinski, pod przywództwem ustępującego przywódcy USA Joe Bidena oraz Polski "wolny świat zjednoczył się w obronie prawa Ukrainy do samoobrony". - Wspólnie pokazaliśmy, że razem jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość ludzkości, a Polska odegrała w tym kluczową rolę. Z całego serca wam za to dziękuję, to był dla mnie zaszczyt służyć prezydentowi Bidenowi i narodowi amerykańskiemu - zadeklarował.

Jego zdaniem "Polska i Stany Zjednoczone osiągnęły razem tak wiele, a nasza wyjątkowa przyjaźń jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej". Jak wskazał polsko-amerykańskie relacje "opierają się na zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa w regionie i wspólnych demokratycznych wartości".

Mark Brzezinski odchodzi z ambasady USA w Polsce. Otrzymał order

Odchodzący dyplomata podsumował, że objęcie posady ambasadora w Polsce było dla niego "spełnieniem marzeń, które przerosło najśmielsze oczekiwania". Uznał, że Polacy przyjęli go "z otwartymi ramionami".

W zeszłym tygodniu Mark Brzeziński został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiło, że został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla wzmacniania polsko-amerykańskiej współpracy.