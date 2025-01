- Oczywiście będę przeciw - powiedział w programie "Graffiti" Mariusz Kamiński, pytany o to, czy zagłosuje za uchyleniem immunitetu Danielowi Obajtkowi. Europoseł PiS dodał, że w Polsce "drastycznie zostały złamane wszelkie standardy praworządności", a prokuratura "zarządzana przez osobę do tego absolutnie nieupoważnioną".

W grudniu 2024 roku prokurator generalny Adam Bodnar skierował wnioski o uchylenie immunitetów posłów Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Krzysztofa Szczuckiego oraz europosła Daniela Obajtka. Procedura dotycząca byłego prezesa Orlenu ma rozpocząć się w Parlamencie Europejskim w poniedziałek.

Uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. "Będę przeciw"

- Oczywiście będę przeciw, ponieważ tak drastycznie zostały złamane wszelkie standardy praworządności w naszym kraju, a polska prokuratura w tej chwili, wbrew przepisom prawa, jest zarządzana przez osobę do tego absolutnie nieupoważnioną - powiedział Mariusz Kamiński, pytany, jak zagłosuje ws. immunitetu Daniela Obajtka.

Europoseł podkreślił, że ustawa o prokuraturze mówi o tym, że premier na wniosek ministra sprawiedliwości może zmienić prokuratora krajowego, ale za zgodą prezydenta.

Pytany przez Marcina Fijołka, czy oznacza to, że każde postępowanie dzisiaj przed sądem jest nieważne, odparł: "Tak". Dopytywany, czy w przypadku powrotu Prawa i Sprawiedliwości wszystkie wyroki zostaną cofnięte europoseł PiS powiedział, że "może dojść do takiego absurdu".

WIDEO: Mariusz Kamiński odpowiada Danielowi Obajtkowi

Kamiński odpowiada Obajtkowi. "Zalecałbym wypowiadać się w sposób nieemocjonalny"

W programie "Rymanowski live" Daniel Obajtek mówił, że służby w czasach, kiedy Mariusz Kamiński był ich koordynatorem, zachowywały się "jak opętane" i "wtrącały się w biznes, którego nie znały, prezentując totalną nienawiść do biznesu".

- To są bardzo emocjonalne słowa. Zalecałbym każdemu politykowi, żeby wypowiadać się w sposób konkretny i nieemocjonalny. Służby w moich czasach zachowywały się profesjonalnie. Zasadą, jaką zawsze wyznawałem i będę wyznawał jest to, żeby służby były tam, gdzie jest istotny interes ekonomiczny państwa. One mają go chronić - podkreślił.

- Zapewniam, że służby działały w sposób profesjonalny, a emocje są złym doradcą - dodał.

