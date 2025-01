- Gdyby to ode mnie zależało, wyrzuciłbym Zielony Ład do kosza - zapewnił w "Debacie Gozdyry" Marek Jakubiak, poseł i kandydat na prezydenta Polski. Mówił też o gazociągu Nord Stream 2, który - jego zdaniem - "jest dla nas niebezpieczny tylko, gdy nie posiadamy własnych źródeł energii". - Jeżeli je mamy i czerpiemy z nich, to Nord Stream 2 niech sobie Niemcy z Rosjanami eksploatują - ocenił.

Donald Trump w przemówieniu inaugurującym jego drugą kadencję obiecał, że USA będą wydobywały więcej ropy i gazu ziemnego. - Kryzys inflacyjny został wywołany przez potężne wydatki i eskalujące ceny energii (...). Będziemy "wiercić, kochanie, wiercić", obniżymy ceny, wypełnimy strategiczną rezerwę do pełna i będziemy eksportować amerykańską energię na cały świat - obiecywał.

Marek Jakubiak: Gdyby to ode mnie zależało, wyrzuciłbym Zielony Ład do kosza

Zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych spodobała się Markowi Jakubiakowi, posłowi Wolnych Republikanów i kandydatowi na prezydenta Polski. Uważa on, że także nasz kraj również powinien wykorzystywać własne złoża, aby być niezależnym. - Jak widać, można myśleć o własnym państwie, można być lokalnym patriotą, nawet powiedziałbym nacjonalistą - stwierdził w "Debacie Gozdyry".

Jak na antenie Polsat News wskazał Jakubiak, Polska ma swoje "czarne złoto", tylko że Zielony Ład "wyklucza jego eksploatację". - W Lubelskiem mamy wysoko położone zasoby wysokokalorycznego węgla, gdzie aspirują po te złoża Niemcy, a nie Polacy. To jest dopiero dom wariatów - ocenił w poniedziałek.

Przyznał, że gdyby od niego to zależało, "wyrzuciłby Zielony Ład do kosza". - Niemcy dosłownie chwilę temu włączyli wszystkie elektrownie węglowe. Zaczynają uruchamiać nowe złoża węgla i im wolno, a przecież też są Europejczykami - zauważył polityk.

Marek Jakubiak: Niech Niemcy z Rosjanami eksploatują sobie Nord Stream 2

Jakubiak, zapytany przez Agnieszkę Gozdyrę, dlaczego nie mówi, że niemiecka partia AfD - wspierana przez bliskiego współpracownika Donalda Trumpa, czyli Elona Muska - mówi, iż być może wróci do projektu Nord Stream 2 i biznesów z Rosją, jeśli przejęłaby władzę w RFN, odparł: - Niech Niemcy robią, co chcą.

- Nord Stream 2 jest dla nas niebezpieczny tylko w sytuacji, gdy my nie mamy własnych źródeł energii. Jeżeli mamy własne źródła energii i czerpiemy z nich, to Nord Stream 2 niech sobie Niemcy z Rosjanami eksploatują - uznał.

Aspirujący do stanowiska prezydenta RP podkreślił, że 70 procent naszej energii elektrycznej pochodzi z węgla. - Musimy być silni, tak jak byliśmy w XVI, XVII wieku. Mamy złoża, które musimy eksploatować. Ja mam własne poglądy i nie będę ich zmieniał do kampanii, jak Rafał Trzaskowski. Nie jestem człowiekiem, który mówi to, co się wszystkim podoba - ocenił.

"Kraje głosujące za Zielonym Ładem mają inną sytuację niż Polska"

Jakubiak dodał, iż wskazuje, "co jest Polsce potrzebne, bo Polska leży mi na sercu". - Jesteśmy zdolnym narodem. Wystarczy nam nie przeszkadzać - dodał, zwracając uwagę na niestabilność odnawialnych źródeł energii. - Od trzech tygodni nie ma słońca, fotowoltaika stoi - stwierdził.

- Czy to tak ciężko wytłumaczyć, że Portugalia, Włochy, Hiszpania, czyli kraje głosujące za Zielonym Ładem, mają zupełnie inną sytuację niż Polska i nikt nie wziął tego pod uwagę - skwitował polityk Wolnych Republikanów.

