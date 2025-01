Krakowskie lotnisko z utrudnieniami. Samoloty nie mogą lądować

Gęsta mgła doprowadziła do przekierowania do Katowic kilku samolotów, które miały wylądować na lotnisku Kraków - Balice. W komunikacie przekazano informację o możliwości odwołania niektórych lotów. W niedzielę IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Obowiązują dla 15 województw.

Z powodu gęstej mgły na lotnisku Kraków-Balice wystąpiły spore utrudnienia. W mediach społecznościowych pojawiły się komunikaty o przekierowaniach i ewentualnym odwołaniu niektórych lotów.

Karków. Utrudnienia na lotnisku

"Dzisiaj warunki atmosferyczne powodują utrudnienia na lotach z/do Karków Airport. Decyzją przewoźników loty mogą zostać przekierowane lub odwołane. Prosimy o bieżące monitorowanie statusu rejsu z właściwą linią lotniczą" - czytamy.

Na lotnisko w Katowicach zostały przekierowane loty z Rzymu i Bari we Włoszech oraz z Tuluzy we Francji. Możliwe, że przekierowane zostaną także inne loty. "Prosimy o śledzenie informacji od przewoźników, to są najbardziej aktualne dane" - przekazano w komunikacie.

Początkowo utrudnienia miały występować tylko do godziny 9:00. Później godzinę zmieniono na 11:00, ale lotnisko będzie informować na bieżąco, czy sytuacja pogodowa ulega poprawie.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia

W poniedziałek w wielu miejscach w kraju utrzymuje się gęsta mgła, co jest zagrożeniem dla kierowców - zjawisko może znacząco ograniczać widoczność na drogach.

Mgła, która lokalnie może zamarzać, ograniczy widzialność do poniżej 200 metrów. Lokalnie mgły mogą zamarzać, powodując oblodzenie nawierzchni.

Ostrzeżenia obejmują m.in.: województwa podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie oraz lubuskie. Alerty obejmują też krańce zachodnie i południowo-wschodnie w woj. dolnośląskim, powiat nyski i brzeski w woj. opolskim, zachodnią część woj. wielkopolskiego i śląskiego, północną i południową część woj. małopolskiego z wyjątkiem pow. tatrzańskiego, a także północną i wschodnią część woj. podkarpackiego.