Donald Trump jest dopiero drugim w historii USA prezydentem, który powrócił do Białego Domu po czteroletniej przerwie spowodowanej przegraną w wyborach. Pierwszym był demokrata Grover Cleveland, a stało się to pod koniec XIX wieku.

ZOBACZ: Obietnice Donalda Trumpa. Ekspert o przyszłości USA i NATO

Inauguracja prezydentury Trumpa rozpoczęła się od anglikańskiego nabożeństwa w kościele św. Jana naprzeciw Białego Domu, po którym prezydent elekt i jego żona Melania spotkali się z ustępującym prezydentem Joe Bidenem i pierwszą damą Jill.

Później Trump złożył przysięgę i oficjalnie rozpoczął swoją prezydenturę. Po raz pierwszy w historii w ceremonii biorą udział zagraniczni przywódcy.

Zaprzysiężenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Padły pierwsze zapowiedzi

Trump wygłosił też inauguracyjne przemówienie. - Upadek Ameryki się kończy (...). Przez ostatnie osiem lat byłem poddawany próbom znacznie bardziej niż jakikolwiek prezydent w ciągu naszej 250-letniej historii i nauczyłem się, że podróż do odzyskania naszej republiki nie jest łatwa - mówił.

Jak dodał, "mieliśmy rząd, który nie chronił obywateli i obywatelek, ale chronił osoby niebezpieczne, które napływały do naszego kraju". Stwierdził też, że jego administracja musi być uczciwa "co do wyzwań, z którymi się mierzy". - Choć mamy ich mnóstwo, to pozbędziemy się ich błyskawicznie - obiecał, dodając, iż zaczyna się "złoty czas Ameryki".

Podkreślił, iż wyśle żołnierzy na południową granicę Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział jednocześnie, że oficjalną polityką rządu USA będzie to, że są dwie płcie - męska i żeńska.



O tym, co jeszcze zapowiedział nowy prezydent USA, przeczytasz tutaj.

Donald Trump przejmuje władzę. Wróci do Gabinetu Owalnego

Po uroczystym pożegnaniu odchodzącego prezydenta na Kapitolu rozpocznie się ceremonia podpisania przez nowego prezydenta pierwszych aktów prawnych, w tym nominacji dla członków jego gabinetu i rozporządzenia wykonawcze, których według zapowiedzi jego zespołu ma być ponad setka.

Kolejną częścią programu jest uroczysty inauguracyjny lunch w Statuary Hall. Potem Trump przejdzie do Białego Domu i podczas krótkiej ceremonii ponownie zasiądzie w Gabinecie Owalnym.

WIDEO: Donald Trump chce kupić Grenlandię. Lokalni politycy cieszą się z rozgłosu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/wka / polsatnews.pl