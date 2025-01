Wypadek podczas obchodów rocznicy powstania styczniowego w Zwierzyńcu (woj. lubelskie). Podczas nabijania armaty doszło do samozapłonu ładunku, co poskutkowało zranieniem 45-letniego mężczyzny. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Jeszcze tragiczniej skończyły się natomiast pokazy historyczne przeprowadzone dzień wcześniej w Czechach.