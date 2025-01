Aplikacja TikTok, mająca wyraźne, chińskie powiązania, przestanie działać w Stanach Zjednoczonych od niedzieli. Jak wskazuje amerykański oddział firmy, inaczej stanie się tylko wtedy, gdy odchodząca administracja Joe Bidena zdecyduje, by nie stosować nowej ustawy. Jest to reakcja TikToka na wyrok Sądu Najwyższego, który pozwolił na zakazanie działalności tej platformy.

Jak czytamy w komunikacie amerykańskiego oddziału aplikacji z krótkimi filmikami, "jeśli administracja Bidena nie wyda natychmiast ostatecznego oświadczenia (...), zapewniając o braku egzekwowania nowej ustawy, niestety TikTok będzie zmuszony wyłączyć się 19 stycznia".

To reakcja firmy na wydaną w piątek decyzję Sądu Najwyższego USA podtrzymującą konstytucyjność ustawy zmuszającej spółkę ByteDance do sprzedaży platformy przez chińskiego właściciela lub usunięcia TikToka ze Stanów Zjednoczonych - przekazał portal CNN.

TikTok zniknie z USA? Czas się kończy, Trump apeluje o cierpliwość

Restrykcyjne prawo ma wejść w życie już w niedzielę, jednak Biały Dom i resort sprawiedliwości sugerowały, że wyegzekwowanie przepisów pozostawią nowemu gabinetowi Donalda Trumpa, który władzę obejmie w poniedziałek. Według TikToka stanowiska te nie dają jednak jasnych gwarancji, że internetowe "sklepy" z aplikacjami oferującymi platformę nie będą narażone na kary.

ZOBACZ: TikTok zmieni właściciela? Elon Musk ma chrapkę na chińską apkę

Trump, który obiecywał wcześniej "uratowanie TikToka", zapowiedział, iż decyzję co do przyszłości platformy w USA podejmie wkrótce, lecz potrzebuje więcej czasu. Jak zapowiadał jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz, prezydent skorzysta z zawartej w ustawie opcji pozwalającej na opóźnienie jej wejścia w życie o 90 dni, by dać czas na sprzedaż TikToka podmiotowi spoza Chin.

ByteDance konsekwentnie zapowiadało, że nie sprzeda platformy i dementował doniesienia, jakoby Chińczycy rozważali sprzedaż jej Elonowi Muskowi, który ma silne związki biznesowe w ChRL. Wcześniej chęć nabycia aplikacji zgłaszali inni biznesmeni powiązani z otoczeniem Trumpa, w tym kandydat na szefa resortu finansów Steven Mnuchin.

USA bez dostępu do TikToka. Dlaczego wprowadzono zakaz?

Ustawę zmuszającą TikToka do pozbycia się chińskiego nadzoru uchwalił Kongres w kwietniu 2023 roku. Poparła ją zdecydowana większość parlamentarzystów z obu partii. Amerykańskie służby, w tym FBI, od dawna ostrzegały o potencjalnych zagrożeniach związanych z platformą, m.in. o możliwości używania jej przez Pekin do inwigilacji lub szantażu Amerykanów, a także do dezinformacji.

Krytycy wskazywali ponadto na bliskie związki chińskiego biznesu z komunistycznymi władzami oraz przepisy, które nakładają na firmy w ChRL obowiązek współpracy ze służbami. Natomiast TikTok i jego obrońcy argumentowali, że ustawa narusza wolność słowa i łamie pierwszą poprawkę do konstytucji USA. Ich wnioski jednogłośnie odrzuciły sądy wszystkich instancji.