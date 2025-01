Mieszkający w Tarnowie i okolicach w piątek przed 22:00 usłyszeli niemały hałas. Niektórych zaniepokoił on tak bardzo, że wybiegli ze swoich domów, nie wiedząc, co się dzieje. Okazało się, że w pobliskiej elektrociepłowni Grupy Azoty doszło do wybuchu. Spółka uspokaja jednak, iż nikomu nic się nie stało.