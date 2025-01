W Poznaniu nocna prohibicja obowiązuje już w sklepach na Starym Mieście, Wildze i Łazarzu, a na skutek piątkowej decyzji radnych - niedługo również na Jeżycach.

- Policjanci rzadziej są wzywani na interwencje w miejscach, gdzie dostępność alkoholu w godzinach nocnych jest ograniczona - przekonuje mł. asp. Anna Klój z poznańskiej policji.

Nocna prohibicja. Zakazu chcą samorządowcy z Warszawy i Gdańska

Podobnych rozwiązań chce również część radnych Warszawy, tłumacząc, że 81 proc. z dziewięciu tysięcy zapytanych o zdanie mieszkańców stolicy popiera nocną prohibicję.

- Można podać przykład Krakowa, dużej metropolii, która po wprowadzeniu takiego ograniczenia zanotowała spadek interwencji policji o 50 proc. i straży miejskiej o 78 proc. - mówi warszawski radny Jan Mencwel z organizacji Miasto Jest Nasze.

ZOBACZ: Możliwy spory kryzys w Polsce. Wszystko zależy od decyzji Ukraińców

Do wprowadzenia podobnego rozwiązania przymierza się również Gdańsk. - Chyba około dwustu gmin ma różnego rodzaju zakazy i wszyscy mówią, że albo są bardzo zadowoleni, albo żałują, że zrobili to tak późno - podkreśla wiceprezydent Gdańska Monika Chabior.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie dotyczy tego oferowanego w lokalach gastronomicznych. - Tego typu ograniczenia wpływają na wzorzec konsumpcji, czyli realnie wpływają na zmniejszenie spożycia - twierdzi dr Marek Jankowski, dyrektor gdańskiego ośrodka promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Nocna prohibicja w całym kraju? "Prędzej czy później"

Ze względu na pozytywne skutki wprowadzenia nocnej prohibicji w samorządach, rządzący rozważają wprowadzenie zakazu ogólnokrajowego. - To jest rozwiązanie, do którego powinniśmy zmierzać i - co więcej - uważamy, że do takiego rozwiązania dojdzie prędzej czy później - zauważa rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb.

Jak wynika z sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET, za wprowadzeniem całkowitego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu jest 45,9 proc. ankietowanych Polaków, a przeciwnych - prawie tyle samo, bo 45,7 proc. badanych.

ZOBACZ: Skandal na dworcu Warszawa Wschodnia. W roli głównej ochroniarze

Na ten moment rząd nie był w stanie zakazać nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. - Zaważył argument o nierównym traktowaniu różnych przedsiębiorców. W rządzie jest silny opór przed tym zakazem - tłumaczyła niedawno szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) statystyczny Polak spożywa ponad 11 litrów czystego spirytusu rocznie. To mniej niż w Niemczech czy Czechach, choć zaskoczeniem może być fakt, że Polska wyprzedza w tej kwestii Rosję.

WHO podaje również, że uzależnionych od alkoholu jest niemal 6 proc. Europejczyków - to więcej niż ludność Polski. Z jego powodu umiera rocznie 800 tysięcy mieszkańców starego kontynentu.