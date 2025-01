"Humanitarnym supermocarstwem" jest - według Marka Brzezinskiego - nasz kraj, co udowodnił, gdy wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Jak zapewnił ambasador USA, kończący swoją misję, Polska stała się dla niego "prawdziwym drugim domem". Stwierdził ponadto, że amerykańskie inwestycje nad Wisłą są rekordowe.

"Po trzech niezwykłych latach jako ambasador USA w Polsce trudno wyrazić słowami, jak wiele znaczy dla mnie ten kraj - i jego mieszkańcy. Razem umocniliśmy nasze polsko-amerykańskie relacje oparte na wspólnym zaangażowaniu w bezpieczeństwo, demokrację i lepszą przyszłość" - oznajmił Mark Brzezinski w sobotnim, pożegnalnym wpisie.

Ambasadorem w naszym kraju przestanie być w poniedziałek, czyli wtedy, gdy władzę w Stanach Zjednoczonych obejmie na nowo Donald Trump. Funkcję pełnił od stycznia 2022 roku, czyli na krótko przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

- Ten kraj nie pozostał obojętny. Stanęliście na wysokości zadania wznosząc się na wyższy poziom moralny. Otworzyliście swoje serca i domy dla waszych ukraińskich sąsiadów. Polska to prawdziwe humanitarne supermocarstwo i świat tego nigdy nie zapomni - zapewnił na dołączonym nagraniu.

Mark Brzezinski żegna się z ambasadą. Wskazał na kluczową rolę Polski

Jak podkreślił Brzezinski, pod przywództwem ustępującego przywódcy USA Joe Bidena oraz Polski "wolny świat zjednoczył się w obronie prawa Ukrainy do samoobrony". - Wspólnie pokazaliśmy, że razem jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość ludzkości, a Polska odegrała w tym kluczową rolę. Z całego serca wam za to dziękuję, to był dla mnie zaszczyt służyć prezydentowi Bidenowi i narodowi amerykańskiemu - zadeklarował.

Jego zdaniem "Polska i Stany Zjednoczone osiągnęły razem tak wiele, a nasza wyjątkowa przyjaźń jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej". Jak wskazał polsko-amerykańskie relacje "opierają się na zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa w regionie i wspólnych demokratycznych wartości".

.@USAmbPoland Ambasador Mark Brzezinski zakończy swoją misję jako Ambasador USA w Polsce w poniedziałek 20 stycznia 2025 roku, po trzech latach pełnych zaangażowania w umacnianie relacji polsko-amerykańskich. W tym czasie nasze partnerstwo stało się silniejsze niż kiedykolwiek… pic.twitter.com/jr6tSMdiS2 — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) January 18, 2025

Podkreślił również, że oba kraje łączą "dynamicznie rozwijające się więzi gospodarcze, naznaczone rekordowymi inwestycjami USA, sprzyjające innowacjom i tworzeniu miejsc pracy". - Po trzech niesamowitych latach w roli ambasadora USA w Polsce trudno mi znaleźć słowa, które oddałyby jak wiele znaczy dla mnie ten kraj i jego mieszkańcy - dodał.

Mark Brzezinski otrzymał order od Andrzeja Dudy

Odchodzący dyplomata stwierdził, iż objęcie posady ambasadora w Polsce było dla niego "spełnieniem marzeń, które przerosło najśmielsze oczekiwania". Uznał, że Polacy przyjęli go "z otwartymi ramionami".

W czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiło, że prezydent Andrzej Duda uhonorował Brzezinskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla wzmacniania polsko-amerykańskiej współpracy.

