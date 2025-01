Wyznał miłość swojej ukochanej. 28-latek może trafić do więzienia

W środę policja zatrzymała 28-letniego mężczyznę, podejrzanego o zdemolowanie elewacji jednego ze szpitali w Jaworze. Postawiono mu zarzuty zniszczenia mienia.

Podczas składania wyjaśnień, 28-latek przekonywał, że do zabronionego czynu popchnęła go wielka miłość do kobiety, która w czasie incydentu przebywała we wspomnianej placówce.

Jawor. 28-latek chciał odwiedzić ukochaną w szpitalu, po odmowie zdemolował elewację

Do zdarzenia doszło na początku grudnia ubiegłego roku. 28-latek postanowił odwiedzić swoją partnerkę w szpitalu, co zostało mu uniemożliwione przez pracowników szpitala. Personel przekonywał, że pora jest zbyt późna - pomimo silnych emocji mężczyzny, nie wpuszczono go na oddział.

Podejrzany nie chciał jednak się poddać i postanowił zademonstrować swoją miłość w inny sposób. Za pomocą zielonego spreju namalował na elewacji szpitala wielkie serce, które opatrzył wyznaniem "N+K Na zawsze". "Dzieło" zostało zauważone wkrótce później przez pracowników placówki, straty wyceniono na 1500 zł.

Po zgłoszeniu sprawy na policję, funkcjonariusze przeanalizowali materiał z nagrań monitoringu, dzięki którym udało się ustalić sprawcę. Kamera skierowana bezpośrednio na 28-latka przyłapała go na gorącym uczynku.

Nawet 7,5 roku za kratkami za "akt miłości"

Okazało się, że sprawca jest dobrze znany miejscowym policjantom i działał w warunkach recydywy. W związku z powyższym grozić może mu kara nawet 7,5 roku pozbawienia wolności. Oprócz tego będzie musiał ponieść koszty związane z naprawą szkody.

"Policjanci przypominają! Choć miłość potrafi prowadzić do niezwykłych czynów, nie należy wyrażać jednak uczuć w sposób, który narusza prawo lub powoduje szkody" - czytamy w komunikacie wydanym przez dolnośląską policję.