Grupa rosyjskich dyplomatów dostała się do pomieszczeń Izby Lordów w brytyjskim parlamencie - podaje "The Guardian". Dołączyli oni do publicznej wycieczki, a następnie niepostrzeżenie oddalili się. Dyplomaci, którzy od 2022 roku nie mają prawa wstępu do budynku, zostali zatrzymani, "zanim wyrządzili jakiekolwiek szkody".