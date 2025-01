Antoni Niedźwiedź i Zbigniew Sokołowski to rolnicy z gminy Tuczna w województwie Lubelskim. Ich ostanie żniwa zostały zniszczone przez suszę. Mimo ogromnych strat byli jednak spokojni o to, że dostaną odszkodowania. Niestety - mylili się.

- Susza, która wystąpiła na naszym terenie między czerwcem a sierpniem, spowodowała o wiele, wiele niższe plony. Szkody szacowane przez komisję powołaną przez wójta gminy i samych rolników były na poziomie 60, nieraz 70 czy 80 procent - mówi Zbigniew Sokołowski.

67-letni pan Antoni Niedźwiedź prowadzi swoje gospodarstwo od ponad 30 lat. Zeszłoroczna susza doprowadziła go prawie do bankructwa.

- Mam 14-hektrowe gospodarstw. Prowadzę je od 1990 roku. Mam wszystkiego po trochu: zboża, ostatnio parałem się w dyniach. No i owies do produkcji - wymienia.

Aplikacja suszowa zaniża straty rolników

Dotychczas za oszacowanie strat odpowiedzialna była gminna komisja, która udawała się na pole i stwierdzała, co faktycznie się tam wydarzyło. Od 2024 komisje zastąpiła tzw. aplikacja suszowa. Antoni Niedźwiedź wylicza poniesione straty, które orzekła gminna komisja wizytująca jego pola.

- Ubytek w płodach rolnych: owies - 50 procent, trawy też w tych granicach, natomiast jeżeli chodzi o zbiór dyni, to 80 procent - mówi pan Antoni.

Rolnik założył profil w aplikacji, by ubiegać się o odszkodowanie z tytułu klęski żywiołowej. Algorytm zupełnie inaczej obliczył jego straty. Były na poziomie 20-30 procent. Skąd taka rozbieżność?

- Nie wiem - odpowiada.

- Tak się dzieje z niewiadomych przyczyn. Przynajmniej ja nie mogę zrozumieć systemu, w jaki sposób aplikacja wyliczyła straty na terenie naszych gospodarstw, z terenu naszej gminy i nie tylko. Żeby otrzymać jakiekolwiek wsparcie, trzeba spełnić pewne warunki, czyli szkody wynikające z wystąpienia takiej klęski muszą wynosić 30 i więcej procent. Natomiast na naszym terenie nie znam osoby, która by miała więcej niż 30 procent - dodaje Zbigniew Sokołowski.

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również nie jest zadowolony z działania aplikacji.

- W 2020 roku na wniosek wojewodów, samorządowców zostało wydane rozporządzenie, które zmieniło zasady szacowania strat wyrządzonych przez suszę z powoływanych komisji, które pracowały w terenie, na aplikację suszową: zgłoś suszę, która poprzez internet przesyła dane. Miało to zmienić sytuację rolników, poprawić. Ja w opozycji będąc, krytykowałem tę aplikację - tłumaczy.

W uzyskaniu odszkodowań nie pomaga również komisja

Z pracą komisji gminnych powoływanych do szacowania start spowodowanych klęską żywiołową, niestety też bywało różnie. Trzy lata temu rolnicy z Tucznej również nie dostali odszkodowań. Wówczas problemem były deszcze nawalne, a komisja z niejasnych przyczyn nie była w stanie w ogóle się zebrać.

Według wyliczeń Zbigniewa Sokołowskiego, około 70 procent jego upraw zostało wówczas zniszczonych. Ale żeby otrzymać odszkodowanie, straty musiałaby oszacować specjalnie powołana komisja. Do tego jednak nie doszło.

- W tym roku nie zadziałała współpraca przedstawicieli izb rolniczych z rolnikami. To jest ewidentna rzecz. Przedstawiciele izby rolniczej jasno twierdzą, że takich opadów nie było, żadnych kataklizmów na tym terenie nie było - opowiadał pan Zbigniew.

O podobnym przypadku opowiadał nam dwa lata temu bohater "Interwencji" pan Marcin Kowalczyk z Zakrzewa. W jego przypadku komisja wydała opinię w ogóle nie pojawiając się na jego polu.

- Była susza, największe straty były oczywiście w zbożach, kłosy były puste, lekko podeschnięte, ziarnko oczywiście niewykształcone. Tej komisji u mnie na polu nie było. Straty oszacowano zza biurka, z urzędu gminy. Komisja powinna przyjść popatrzeć na to zboże, jak to wygląda, wziąć w rękę ten kłos zobaczyć, ile on wypełniony, jak wykształcony i na takiej podstawie powinna oszacować straty - tłumaczył.

Ministerstwo szuka nowego rozwiązania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obiecuje znaleźć nowe rozwiązanie, bowiem żadne z dotychczasowych nie działało prawidłowo.

- Nie udało się jeszcze w tym roku tej sprawy załatwić. Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy się spotkamy, to powiemy, że udało się ten temat rozwiązać, naprawić i rolnicy otrzymują pomoc - mówi Stefan Krajewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Mamy nadzieję, że rozsądek zwycięży, ktoś pójdzie po rozum do głowy, zastanowi się nad tą sytuacją, bo jednak rolnictwo może to nie jest najważniejsza gałąź, jaka funkcjonuje w naszym społeczeństwie, ale myślę, że bez żywności, bez bezpieczeństwa żywnościowego jesteśmy zdani na czyjąś łaskę i niełaskę - podsumowuje rolnik Zbigniew Sokołowski.

