- To działanie jest ważnym krokiem w kierunku naprawienia historycznych krzywd, skorygowania dysproporcji w wyrokach i zapewnienia tym, którzy na to zasłużyli, powrotu do swoich rodzin i społeczności po spędzeniu zbyt długiego czasu za kratkami - przekonywał Joe Biden, argumentując swoje działania.

Ponad dwa tysiące osób, których wyroki zostały złagodzone w piątek przez amerykańskiego prezydenta, odsiadują lub odsiadywały wyroki za łamanie prawa narkotykowego, bez użycia przemocy.

Przed końcem kadencji Joe Biden naprawia "historyczne krzywdy"

Chodzi przede wszystkim o skazanych za przestępstwa powiązane z crackiem (potoczna nazwa kokainy w formie wolnej zasady). Na skutek obowiązującego w przeszłości w USA prawa, otrzymywali oni surowsze wyroki od osób, które przyłapano na posiadaniu kokainy w formie sproszkowanej. Dysproporcja w osądzaniu powstała w 1986 r. w wyniku ustawy stworzonej przez Bidena, w czasie, gdy pełnił jeszcze funkcję senatora.

W 2010 r. podpisano tzw. ustawę o sprawiedliwych wyrokach, która obniżyła kary za przestępstwa związane z crackiem i zniosła obowiązującą dotychczas minimalną karę za jej posiadanie. Osiem lat później weszła w życie ustawa First Step Act, która umożliwiła złagodzenie wyroków osobom skazanym za przestępstwa powiązane z crackiem, wobec których wyroki zapadły przed 2010 r.

Joe Biden przyznał, że ma świadomość, że skazani za crack "odsiadują nieproporcjonalnie długie wyroki w porównaniu z wyrokami, które otrzymaliby dzisiaj, zgodnie z obowiązującym prawem, polityką i praktyką".

Joe Biden bije rekord aktów łaski i złagodzeń wyroków

- Jestem dumny z moich osiągnięć w kwestiach ułaskawień i będę nadal analizował dodatkowe złagodzenia i ułaskawienia - oświadczył amerykański prezydent.

W ubiegłym miesiącu ponad 20 demokratów wezwało w Kongresie Joe Bidena do złagodzenia nieproporcjonalnych wyroków, tłumacząc że wprowadzenie surowszych kar za przestępstwa związane z crackiem doprowadziły do niepowetowanych szkód w niektórych społecznościach Ameryki.

W piątkowym oświadczeniu Joe Biden przyznał, że ma świadomość, że wydał więcej indywidualnych ułaskawień i złagodzeń wyroków niż jakikolwiek prezydent Stanów Zjednoczonych przed nim.

Tylko w zeszłym miesiącu przywódca USA złagodził postanowienia sądowe wobec prawie 1500 osób. Dzięki jego decyzjom 37 z 40 więźniów skazanych na pozbawienie życia uniknęło najwyższego wymiaru kary. Oprócz tego Biden ułaskawił 39 osób, wśród których znalazł się również jego syn Hunter Biden, co spotkało się z ostrą krytyką zarówno w obozie republikanów jak i demokratów.

Prezydent przyznawał też, że rozważa "prewencyjne" ułaskawienie osób i urzędników, narażonych na ściganie przez administrację Donalda Trumpa. Stwierdził jednak, że będzie zależało to od tego, jakie sygnały Trump będzie wysyłał na ten temat w ostatnich dniach przed objęciem władzy.

W gronie potencjalnych ułaskawionych wymienia się m.in. byłą kongresmenkę i wiceprzewodniczącą komisji śledczej ds. wydarzeń wokół szturmu na Kapitol Liz Cheney, byłego specjalnego prokuratora Jacka Smitha prowadzącego śledztwa przeciwko Trumpowi oraz byłego najwyższego rangą wojskowego gen. Marka Milley'a, którego Trump oskarżał o zdradę i sugerował, że należy mu się kara śmierci.