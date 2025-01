"Będą moimi oczami i uszami, a ja zrobię to, co mi zasugerują" - tak zadanie, jakie dostali Sylvester Stallone, Mel Gibson i Jon Voight, opisuje w sieci Donald Trump. Prezydent elekt ogłosił, że powołuje trzech znanych aktorów na swoich "specjalnych ambasadorów" przy Hollywood, by przywrócić świetność amerykańskiej kinematografii.