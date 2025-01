Rosyjski oficer obrony powietrznej został skazany na niemal trzy lata pozbawienia wolności po tym, jak zestrzelił rosyjski helikopter. Tłumaczył, że pomylił go z wrogim dronem.

Oficer obrony powietrznej Igor Paszkow został skazany na prawie trzy lata więzienia za omyłkowe zestrzelenie rosyjskiego helikoptera po pomyleniu go z ukraińskim dronem. Do zdarzenia doszło w październiku 2023 roku w Krymie. Zginęło trzech członków załogi Mi-8.

Kolonia karna za zestrzelenie helikoptera

Żołnierz, który pełnił wówczas służbę, jako zastępca oficera obrony powietrznej, sam zgłosił się na policję i przyznał, że "mógł popełnić fatalny błąd". Z dokumentów sądowych, na które powołuje się gazeta "Kommiersant", wynika, że niewymieniony z imienia szef załogi bojowej zgłosił Paszkowowi "nisko lecący cel powietrzny o małej prędkości"



- Szef załogi wyjaśnił później, że był to helikopter lecący z włączonymi światłami, ale Paszkow nie dał wiary raportom z dalszych działań. Kontrola wykazała, że w pobliżu nie było "przyjaznych samolotów" - czytamy.

Kilka minut później rakieta wystrzelona z przeciwlotniczego systemu rakietowego Tor-M2DT zniszczyła cel, o którym była mowa. Nie wiadomo, czy oficer sam wystrzelił pocisk, czy był odpowiedzialny jedynie za wydanie rozkazu.



Sąd wojskowy w krymskim mieście Sewastopol uznał Paszkowa za winnego zaniedbania i skazał go na trzy lata kolonii karnej. Sąd apelacyjny w Rostowie nad Donem obniżył później karę o dwa miesiące. Żołnierz od razu przyznał się do zarzutów i twierdził, że był to błąd.

Milionowe odszkodowanie

Przyznanie się do winy miało zaważyć na wyroku, ponieważ oficerowi groziło do siedmiu lat więzienia. Sędzia uznał, że skrucha, posiadanie niepełnosprawnego syna na utrzymaniu oraz status weterana bojowego z odznaczeniami państwowymi są okolicznościami łagodzącymi.

Paszkowowi nakazano także zapłacić Ministerstwu Obrony Rosji 5 milionów rubli odszkodowania za szkody majątkowe oraz 1 milion rubli na rzecz każdej z wdów po członkach załogi. Ministerstwo domagało się początkowo 204 milionów rubli za zniszczony helikopter.

