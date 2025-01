Z badania przeprowadzonego dla firmy Compensa wynika, że w tym roku na ferie planuje wyjechać 53 proc. respondentów - prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku; wówczas w analogicznym badaniu chęć wyjazdu deklarowało 30 proc. osób.

43 proc. ankietowanych spędzi ferie z rodziną i dziećmi, a 42 proc. - z partnerem lub partnerką. Co piąty badany (18 proc.) wyjedzie z przyjaciółmi, a co dziesiąty - samotnie. Dzieci na obóz wyśle 5 proc. Polaków. Niemal dwie trzecie uczestników badania (65 proc.) planuje dotrzeć na ferie samochodem, 21 proc. wybierze pociąg, a 18 proc. - samolot.

Spośród osób planujących wyjazd, 58 proc. zamierza zorganizować go samodzielnie w Polsce, a 12 proc. wyjedzie za granicę, organizując podróż na własną rękę. 20 proc. skorzysta z usług biura podróży – wybierając się za granicę (11 proc.) lub planując urlop w Polsce (9 proc.).

"Dla porównania rok temu zimowy urlop w Polsce planowało 67 proc. badanych; a 18 proc. wyjechało samodzielnie za granicę" - wskazali autorzy raportu.

Ferie za granicą w górach zamierza spędzić 40 proc. ankietowanych; plażę lub basen w tym roku wybierze 37 proc., a co czwarta osoba zdecyduje się na wyjazd do wybranego miasta, by zwiedzać i odkrywać lokalne atrakcje.

Najpopularniejsze aktywności Polaków podczas ferii to piesze wędrówki (48 proc.) oraz zwiedzanie zabytków i atrakcji turystycznych (46 proc.). "Część urlopowiczów planuje po prostu odpocząć i deklaruje, że nie będzie podejmować żadnych aktywności (34 proc.)" - zaznaczyli autorzy raportu. Dodali, że co trzeci ankietowany będzie jeździć na nartach, co piąta osoba wybierze jazdę na łyżwach (21 proc.), a co dziesiąta sięgnie po snowboard lub narty biegowe.

Ile Polacy wydadzą na wyjazd podczas ferii zimowych? Sondaż

W tym roku Polacy planują przeznaczyć na zimowy wyjazd więcej niż w ubiegłych latach. "To efekt coraz wyższych kosztów wypoczynku. 42 proc. badanych deklaruje, że ferie będą ich kosztować między 1500 a 3000 zł na osobę. Rok temu taki próg wskazało 33 proc., a dwa lata temu 30 proc." - ocenili autorzy opracowania.

Wzrost widać również w grupie wydającej między 3000 a 4500 zł – takie wydatki na osobę deklaruje 18 proc. ankietowanych wobec 15 proc. w 2024 r. i 12 proc. w 2023 r. Najniższe wydatki – do 1500 zł na osobę – planuje 35 proc. badanych, to spadek w stosunku do 42 proc. w ub.r. i 51 proc. sprzed dwóch lat. "Niższy jest również odsetek osób planujących wydać ponad 4500 zł na osobę i wynosi 5 proc. wobec 10 proc. w 2023 r." - wskazano.

Według danych przedstawionych w raporcie niemal trzy czwarte respondentów (72 proc.) ograniczy wydatki podczas tegorocznego wyjazdu. Najczęściej dotyczy to standardu miejsca pobytu, np. hotelu (30 proc.), czy wyboru mniej popularnych lokalizacji (23 proc.).

Co piąty badany (21 proc.) planuje zmniejszyć wydatki na ubrania, sprzęt sportowy lub atrakcje turystyczne, a 19 proc. ograniczy wydatki na wyżywienie. Tyle samo osób chce zaoszczędzić na sposobie dojazdu. W tym roku 28 proc. badanych nie planuje żadnych oszczędności, a rok temu podobną deklarację złożyło 36 proc.

Autorzy raportu poinformowali, że w tym roku ubezpieczenie na ferie chce kupić 71 proc. badanych; rok temu było to 64 proc., a w 2023 roku – 61 proc. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach zależnie od województwa nastąpi między 20 stycznia a 26 lutego.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI przez SW Research w dniach 12-19 grudnia 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1042 osób w wieku 18 lat i więcej.