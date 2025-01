Coraz mniej Ukraińców wierzy, że zwycięstwo z Rosją jest możliwe - wynika z najnowszego sondażu. Takiego zdania jest co trzeci respondent, co oznacza spadek w ciągu pół roku aż o 24 proc. Niemal połowa obywateli Ukrainy uważa, że wojna zakończy się kompromisem między Kijowem a Moskwą.

Liczba Ukraińców, którzy wierzą w zdecydowane zwycięstwo Ukrainy nad Rosją spadła gwałtownie w ciągu zaledwie sześciu miesięcy: z 58 proc. w maju 2024 r. do 34 proc. w listopadzie 2024 r. - wynika z opublikowanego sondażu Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR).

Według badania najwięcej Ukraińców, bo aż 47 proc. (wzrost z 30 proc.) uważa, że najbardziej prawdopodobnym rezultatem wojny będzie kompromisowe porozumienie między Kijowem a Moskwą.

Wojna w Ukrainie. Nastroje coraz bardziej pesymistyczne, Ukraińcy podzieleni

Ukraińcy są podzieleni także w kwestii tego, czy do zawarcia pokoju z Rosją doprowadzi nowa administracja Donalda Trumpa. Jak wynika z sondażu, 39 proc. ankietowanych uważa, że ​​jest to "bardziej prawdopodobne", 35 proc., że "mniej prawdopodobne", a 26 proc. twierdzi, że "nie będzie to miało żadnego znaczenia".



"Pomimo obietnic składanych podczas kampanii wyborczej, że wynegocjuje zakończenie wojny natychmiast po objęciu urzędu, Donald Trump nie przedstawił żadnych konkretnych planów dotyczących sposobu, w jaki zamierza tego dokonać" - pisze "The Kyiv Independent".

Oczekiwania jeszcze bardziej ostudził fakt, że nominowany przez polityka na specjalnego wysłannika pokojowego w Ukrainie, Keith Kellogg, powiedział na początku stycznia, że ​​Trump chce zakończyć wojnę w ciągu 100 dni.

Sondaż Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR) przeprowadzono w listopadzie 2024 r. w 16 krajach europejskich oraz w ośmiu krajach pozaeuropejskich. Łączna liczba respondentów wyniosła 28 549.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Akcesja do UE i NATO oraz sprawa Wołynia

Wołodymyr Zełenski przybył w środę do Warszawy. Wizyta ukraińskiego prezydenta odbywała się na początku polskiej prezydencji w Radzie UE oraz niecały tydzień przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta USA.

Podczas wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem, Zełenski mówił, że sprawiedliwy pokój można osiągnąć jedynie przyłączając jego kraj do struktur zachodnich.

- Polska prezydencja przełamie impas, jaki był widoczny w ostatnich miesiącach, a także będzie współpracować z Ukrainą i partnerami europejskimi nad przyspieszeniem procesu akcesyjnego - zadeklarował szef polskiego rządu.

Dążenie do akcesji Ukrainy do UE oraz NATO było również kluczowym tematem rozmowy ukraińskiego prezydenta z Andrzejem Dudą. - Opowiadam się za tym, by dla Ukrainy wystosowano zaproszenie do NATO - podkreślił polski prezydent.

Podczas wizyty Zełenskiego w Warszawie poruszono też sprawę zbrodni wołyńskiej.

- Rozwiążemy problem upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej. Nie chcę, żeby ktokolwiek w Polsce czy w Europie robił z tego warunek polityczny wsparcia dla Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją - oświadczył Donald Tusk.