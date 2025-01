Tragiczne wydarzenia miały miejsce 21 stycznia 1992 roku w Domu Handlowym Centrum w Zgorzelcu. W stronę pracowników kantoru, którzy wychodzili z budynku, niosąc utarg, oddano strzały.

"W następstwie oddania strzałów z broni palnej jeden z mężczyzn poniósł śmierć na miejscu, a sprawcy, kradnąc skórzaną torbę z zawartością pieniędzy w gotówce w kwocie ówczesnego około miliarda złotych zbiegli z miejsca zdarzenia" - przypomina Centralne Biuro Śledcze Policji.

Wydarzenia ze Zgorzelca odbiły się przed laty szerokim echem w mediach. Śledztwo zostało jednak umorze 26 czerwca 1992 roku z uwagi na nieodnalezienie sprawców. Za przekazanie informacji, która pomogłaby w ustaleniu, kto stoi za tragicznymi wydarzeniami oferowano wówczas nagrodę pieniężną.

Zgorzelec. Wraca sprawa napadu na kantor sprzed 33 lat

Sprawa wróciła jednak po niemal 33 latach. Funkcjonariuszom CBŚP udało się pozyskać nowe informacje, które dały podstawę do wznowienia przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu umorzonego w 1992 roku śledztwa.

"Śledczy zweryfikowali na nowo akta sprawy i wykonali szereg czynności procesowych z udziałem wielu osób, a zgromadzone w sprawie w ostatnim czasie dowody i poczynione na ich podstawie ustalenia dały podstawę do zatrzymania i przedstawienia dwóm osobom zarzutów związanych z napadem rabunkowym i dokonaniem zabójstwa Cezarego Ł. oraz usiłowaniem zabójstwa Grzegorza C. w 1992 roku" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.