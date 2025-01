Zmiany w rządzie. "Lewica bierze odpowiedzialność za naukę polską"

- W związku z umową koalicyjną i naszymi ustaleniami z panem premierem Donaldem Tuskiem chciałem przekazać następujące informacje: (...) rekomendujemy na funkcję ministra ds. nauki pana doktora Marcina Kulaska - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

- Na osobę, która będzie jego zastępcą rekomendujemy panią doktor Karolina Zioło-Pużuk. - dodał. Jednocześnie poinformował, że funkcję wiceministra traci Maciej Gdula.

"Kończy się moja misja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Taka jest decyzja kierownictwa partii i przyszłego ministra. Trzymam kciuki za sukces nowej ekipy w resorcie, bo zależy mi na polskiej nauce. Moje zaangażowanie na rzecz socjaldemokratycznych wartości i zmiany społecznej się nie kończy!" - napisał Gdula w mediach społecznościowych.

Marcin Kulasek: Stawiamy przede wszystkim na konsultacje i dialog

- Bardzo dziękuję, przede wszystkim panu premierowi, za zaufanie i możliwość pracy w jego rządzie w tak ważnym resorcie. To ogromnie zaszczytna funkcja - powiedział Marcin Kulasek.

- Wchodzimy nową ekipą z panią ministrą, doktor Karoliną Zioło-Pużuk. Mamy do siebie pełne zaufanie i będziemy mocno współpracować - powiedział.

ZOBACZ: Zmiany w Ministerstwie Nauki. Karolina Zioło-Pużuk zostanie wiceministrem

Marcin Kulasek zapewnił, że "lewica bierze odpowiedzialność za naukę polską". - To, co było dobre przez ten rok, będzie kontynuowane. To, co było złe, będzie poprawiane - dodał.

- Stawiamy przede wszystkim na konsultacje i dialog - podkreślił. - Tego uważamy, że może trochę zabrakło w poprzednim roku i to będzie poprawiane - powiedział Kulasek.

- Naukowcy potrzebują pieniędzy na badania, studenci potrzebują akademików, a my wszyscy potrzebujemy dialogu i konsultacji w nauce polskiej - dodał.

Nowy minister nauki. Kim jest Marcin Kulasek?

Do tej pory Marcin Kulasek pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Polityk jest sekretarzem generalnym Nowej Lewicy i posłem X kadencji Sejmu. Zasiadał również w niższej izbie parlamentu w poprzedniej kadencji. Wówczas zasiadał w komisjach edukacji i rolnictwa.

ZOBACZ: Kim jest Marcin Kulasek, nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego?

Kulasek jest doktorem nauk rolniczych. Dyplom zdobył na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami unijnymi oraz z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Akademii Morskiej w Gdyni.

Swoją działalność polityczną zaczynał w 2007 roku, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2010 bezskutecznie startował w wyborach na prezydenta Olsztyna. W 2014 uzyskał mandat radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego. W 2018 bez powodzenia starał się o reelekcję.

Dymisja Dariusza Wieczorka

19 grudnia Dariusz Wieczorek poinformował, że rezygnuje z funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Dymisja Wieczorka to skutek doniesień o ujawnieniu nazwiska sygnalistki Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolejne zarzuty wobec polityka dotyczą jego żony, która dzięki zmianie regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego miała zostać dyrektorem centrum edukacyjnego.

Kontrowersje wzbudziło także oświadczenie majątkowe ministra, w którym nie wpisał dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego.