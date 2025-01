- Stadion Narodowy jest domem polskiej reprezentacji - skomentował w programie "Gość Wydarzeń" minister sportu i turystyki. Sławomir Nitras wyraził żal wobec potencjalnej zmiany obiektu, na którym biało-czerwoni mieliby rozgrywać najbliższe mecze. Polityk ujawnił także, że sprawa trafiła do najwyższych kręgów władz, a o sprawie rozmawiał z premierem.

- Stadion Narodowy w Warszawie jest domem polskiej reprezentacji i bardzo źle się stało, że poszedł jakiś komunikat, że kończy się jakaś współpraca i że się wyprowadzają. Pragnę wszystkich uspokoić i mówię to z pełną odpowiedzialnością: domem reprezentacji jest Stadion Narodowy - podkreślił w programie "Gość Wydarzeń" Sławomir Nitras.

Jak dodał, obiekt był budowany nie po to, by odbywały się na nim koncerty.

- On był budowany po to, by piłkarska reprezentacja polski grała w godnych warunkach - stwierdził.

Minister podkreślał, że nie zawsze tak było, a mecze mogą rozgrywać się również w innych miejscach.

- Śląska publiczność ma prawo gościć reprezentację Polski. Cała Polska ma prawo gościć reprezentację Polski, ale domem, z którego nigdy się nie wyprowadzi, jest Stadion Narodowy w Warszawie - oświadczył.

Negocjacje z PZPN. Nitras: Nie możemy oddać stadionu za darmo

Sławomir Nitras zaznaczył, że nie jest stroną negocjacji, które prowadzi obecnie PZPN.

- Stadion Narodowy jest stadionem państwowym i bez względu jaki rząd był, nigdy nie traktowaliśmy reprezentacji Polski, jako okazji do zarobienia na tym meczu. Zawsze była traktowana w sposób priorytetowy i ulgowy i nikt nigdy nie chciał zarobić nawet złotówki na reprezentacji Polski - powiedział.

Bogdan Rymanowski przypomniał, że pojawiły się doniesienia, że operator PGE chciał wyciągnąć pieniądze od PZPN-u tak, żeby bilety kosztowały około 600 złotych.

- To nie jest nieprawda. To jest narracja, którą ktoś nadał, zupełnie niepotrzebnie (kolportował - red.), sensacja nieprawdziwa. Nikt nigdy nie miał taniej wynajdowanego Stadionu Narodowego jak reprezentacja Polski - zdementował minister.

- Stadion Narodowy i to była świadoma moja polityka, takie jest oczekiwanie pana premiera, żeby na reprezentacji Polski nie zarabiać, wręcz przeciwnie, jesteśmy gotowi partycypować w kosztach utrzymania meczów. Co nie znaczy oczywiście, że możemy ten stadion oddać za darmo. Organizacja meczu to są koszty - powiedział.

W jego ocenie informacja o zmianie stadionu wprowadziła niepotrzebne zamieszenie. - Bardzo źle się stało i mam żal. Nie wiem do kogo, bo wszyscy się dzisiaj odcinają od tej informacji. Mam żal do tych, którzy przekazali informację, że reprezentacja Polski wyprowadzi się ze Stadionu Narodowego, bo dużo krzywdy zrobiono i kibicom, i całej reprezentacji - podkreślił.

Na uwagę prowadzącego, że może to być element negocjacji odparł: Z nami się tak negocjować nie będzie, bo to nieuczciwe.

- Jeżeli od lat traktujemy się jako partnerzy, to trzeba się traktować jako partnerzy. Cieszę się, że pan prezes Kulesza odżegnuje się od tych spekulacji - podkreślił.

Sprawa Stadionu Narodowego. "Premier nie interweniował"

Według doniesień Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl w poniedziałek Sławomir Nitras miał spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i wtedy zapadła decyzja powrotu kadry na Narodowy.

- Premier nie interweniował. Rozmawiałem z panem premierem, rozmawiamy regularnie. Również rozmawiałem o tej sprawie, nie jest mu ona obojętna. Nie czyniliśmy żadnych nadzwyczajnych działań, czekaliśmy spokojnie, wyjaśnialiśmy swoje stanowisko i myślę, że jesteśmy bliżej uspokojenia tej burzy medialnej - skomentował.

Gość Bogdana Rymanowskiego został również zapytany, czy dojdzie do zmiany prezesa PGE Narodowy. - To nie jest miejsce, żeby o takich rzeczach mówić. Uważam, że negocjacje ze strony zarówno PZPN-u, jaki jak i Stadionu nie były prowadzone w takiej atmosferze. Za dużo tam było rozmowy o pieniądzach, a za mało myślenia o reprezentacji i o kibicach.

Według niego najbliższe mecze eliminacyjne z Litwą i Maltą odbędą się na Stadionie Narodowym.

W programie poruszono również temat Agaty Wróbel, dwukrotnej medalistka w podnoszeniu ciężarów, która po tym, jak ujawniła, że traci wzrok, otrzymała rentę specjalną od premiera. Sportsmenka oznajmiła też w mediach społecznościowych, że musi znaleźć dom do wynajęcia, ponieważ ma sześć psów, z którymi nie jest w stanie wychodzić, bo straciła czucie w stopach.

Sławomir Nitras zapewnił, że nie zostanie bez pomocy od państwa. - Nie jestem w stanie zapewnić domu pani Agacie Wróbel, natomiast myślę, że władze lokalne na pewno pomogą - podkreślił.

- Trzeba pamiętać, że pani Agata ma rentę olimpijską, ale na pewnym etapie oszukano panią Agatę, wykorzystując jej słabości. Ta renta nie wystarczała jej na zapewnienie godnych warunkach, stąd ta renta specjalna pana premiera - poinformował.

Jak przekazał w złej sytuacji jest również inny polski sportowiec. - Ja o tym nie widziałem wcześniej, ale w bardzo dramatycznej sytuacji jest chociażby nasz wybitny piłkarz Ryszard Staniek, który też stracił wzrok i będziemy się starali pomóc - powiedział.