Specjaliści z Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (ACS) w artykule opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie "The Lancet" podzielili się swoimi obserwacjami dotyczącymi rejestru nowotworów w Stanach Zjednoczonych w okresie od 2000 do 2019 roku. Odnotowano, że wzrosła liczba diagnoz wśród osób urodzonych po 1975 roku. Dostrzeżono, że z biegiem lat przybyło zachorowań w grupie wiekowej od 30 do 59 lat.

Badania potwierdzają. Młodzi częściej chorują na nowotwór żołądka

Naukowcy sądzą, że powodem, który wpłynął na ten trend, są zmiany nawyków żywieniowych. W tym kontekście warto zauważyć, że, według ACS 20 proc. przypadków raka w USA wiąże się z nadwagą i otyłością. Z każdą kolejną dekadą stwierdza się coraz więcej osób otyłych. Szacuje się, że w 2024 roku 40 proc. dorosłych i 20 proc. dzieci w Ameryce borykało się z tym problemem.

Innym rozważanym czynnikiem jest nadmierne stosowanie antybiotyków. Przyczyniają się one do zmian mikrobiomu jelitowego. "Choć leki te bywają niezbędne w leczeniu, nierzadko sięga się po nie zbyt pochopnie" - pisze portal NBC News, komentując opublikowane w "The Lancet" obserwacje.

Dodatkowych danych dostarcza praca opublikowana w "Surgery". Specjaliści z Mayo Clinic ogłosili, że diagnozy coraz częściej dotyczą ludzi w wieku 30-50 lat, a odmiana ta ma być inna genetycznie niż późny rak, a także bardziej złośliwa. Dr Travis Gotz z Mayo Clinic ocenił, że często diagnoza pojawia się, gdy choroba jest w zaawansowanym stadium, trudnym do leczenia. Zaapelował do osób w młodszym wieku, aby odwiedzały lekarza w przypadku nietypowych gastrycznych problemów.

Niemal 1/3 wykrytych przypadków u osób w wieku 30-50 lat

Wskaźniki zachorowalności na raka żołądka u starszych pacjentów spadają od dziesięcioleci. Naukowcy odkryli, że zachorowalność na późniejszy rak żołądka zmniejszała się o 1,8 proc. rocznie w okresie badania, podczas gdy zachorowalność na wczesny rak żołądka zmniejszała się o 1,9 proc. rocznie w latach 1973-1995, a następnie wzrastała o 1,5 proc. do 2013 roku.

Odsetek raka żołądka u młodszych pacjentów podwoił się z 18 proc. wszystkich przypadków w 1995 roku do ponad 30 proc. wszystkich przypadków raka żołądka.



- Zazwyczaj raka żołądka diagnozuje się u pacjentów w wieku 70 lat, ale coraz częściej diagnozuje się pacjentów w wieku od 30 do 50 lat - mówi dr Grotz.



Co więcej, tradycyjne czynniki ryzyka rozwoju raka żołądka wśród starszych Amerykanów, takie jak palenie tytoniu, nie wydawały się korelować z jego wczesnym odpowiednikiem.

Rak żołądka. Objawy i przyczyny

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że nowotwory żołądka są siódmymi najczęściej wykrywanymi w Polsce. Fundusz zaznacza, że większość przypadków dotyczy osób po 50. roku życia, a 5,7 proc. zgonów z powodu złośliwego raka u mężczyzn wynika właśnie z tej choroby. Najczęstsze objawy to między innymi:

szybka i nagła utrata masy ciała,

kwaśny posmak w jamie ustnej,

zgaga,

odczuwanie bólu lub pieczenia w klatce piersiowej.

Do grupy ryzyka należą palący. Ogromny wpływ ma też dieta. Niezalecane jest częste jedzenie produktów przetworzonych, o znacznej ilości konserwantów. Rzadkie sięganie po owoce i warzywa także może mieć złe konsekwencje. Poza tym w grę wchodzi czynnik genetyczny. Alarmować powinny przypadki podobnych diagnoz w rodzinie.

