Księżna Kate z wizytą w szpitalu. Ujawniła swój stan zdrowia

Księżna Kate poinformowała, że znajduje się w fazie remisji nowotworu. "To dla mnie ulga, skupiam się na powrocie do zdrowia" - ujawniła po wizycie w londyńskim szpitalu Royal Marsden, w którym się leczyła. Podziękowała również personelowi za opiekę.

Księżna Kate i książę William spotkali się we wtorek z pacjentami specjalistycznego ośrodka onkologicznego w brytyjskiej stolicy.

"Chciałam skorzystać z okazji i podziękować The Royal Marsden za tak dobrą opiekę nad mną przez ostatni rok. Nie mogliśmy prosić o więcej. Opieka i rady, jakie otrzymaliśmy przez cały czas, gdy byłam pacjentem, były wyjątkowe" - napisała później na Instagramie.

Stan zdrowia księżnej Kate. Przekazała dobrą wiadomość

Przy okazji księżna Kate przekazała też dobrą wiadomość na temat swojego stanu zdrowia. "To dla mnie ulga, że ​​jestem w remisji i nadal skupiam się na powrocie do zdrowia" - poinformowała.

Więcej o wyzwaniach, które towarzyszą powrotowi do codziennego życia po zakończeniu terapii onkologicznej, przyszła królowa opowiedziała podczas spotkań z pacjentami.

- To naprawdę trudne... To taki szok... Wszyscy mówili mi: Staraj się zachować pozytywne nastawienie, to naprawdę ma znaczenie - stwierdziła księżna Walii w rozmowie z jedną z pacjentek, cytowana przez BBC.

Księżna podkreślała, że zakończenie leczenia nie oznacza automatycznego powrotu do normalności. - Myślisz, że leczenie się skończyło i możesz ruszyć naprzód, ale to wciąż ogromne wyzwanie - wyznała.

Dodała również, jak ważne jest wsłuchiwanie się w potrzeby własnego organizmu. - Ciało jest niesamowite w dawaniu sygnałów, że potrzebujesz odpoczynku - wyznała Kate.

Przypomnijmy, że Kate Middleton przeszła w styczniu ubiegło roku poważną operację jamy brzusznej, która ujawniła obecność raka i od tego czasu była poddawana leczeniu. We wrześniu poinformowała, że zakończyła chemioterapię zapobiegawczą.