Piłkarska reprezentacja Polski w piłce nożnej nie będzie dłużej grać na Stadionie Narodowym - potwierdził nieoficjalnie Polsat News. PZPN nie zgodził się na zaproponowane koszta wynajmu. Ogłoszenie tej informacji planowane jest w nadchodzących dniach. "To klęska Cezarego Kuleszy - co by nie mówić o działaniach Sławomira Nitrasa i władz PGE Narodowego" - ocenił dziennikarz sportowy Roman Kołtoń.

Stadion Narodowy w Warszawie nie będzie już dłużej domem polskiej reprezentacji w piłce nożnej, dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nową umowę ze Stadionem Śląskim.

To na chorzowskiej arenie rozegrane zostaną przynajmniej cztery najbliższe spotkania kadry w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026: z Litwą (21 marca), Maltą (24 marca), Finlandią (7 września) i Hiszpanią lub Holandią (14 listopada).

Polska reprezentacja żegna się ze Stadionem Narodowym

Z nieoficjalnych informacji wynika, że PZPN nie porozumiał się z administracją warszawskiego stadionu w związku z kosztem wynajmu obiektu. Cena miała znacznie wzrosnąć względem poprzedniej stawki. 14 stycznia odbyć ma się posiedzenie zarządu PZPN, podczas którego najprawdopodobniej zostanie formalnie podjęta decyzja dotycząca przenosin polskiej reprezentacji.

"To klęska Cezarego Kuleszy - co by nie mówić o działaniach Sławomira Nitrasa i władz PGE Narodowego, które mu podlegają... To katastrofa tak naprawdę, bo piłkarska reprezentacja i Narodowy to niemal synonimy od wiktorii nad Niemcami w 2014" - ocenił dziennikarz sportowy, Roman Kołtoń.

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie został wybudowany w 2012 r., tuż przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Uroczysta inauguracja nastąpiła 29 lutego, spotkaniem towarzyskim z Portugalią, zakończonym bezbramkowym remisem. Polska kadra rozegrała na murawie warszawskiej areny ponad 40 spotkań.

W oczach kibiców obiekt sportowy stał się symbolem glorii polskiej reprezentacji w piłce nożnej, zwłaszcza po chwalebnym zwycięstwie z reprezentacją Niemiec z 11 października 2014 r., kiedy kadra prowadzona przez Adama Nawałkę wygrała nad uznawanym za silniejszego rywalem 2:0.

