W nocy ratownicy medyczni, którzy przyjechali na wezwanie do Żółwina (woj. mazowieckie), zostali zaatakowani przez grupę 20 mężczyzn - poinformowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. Na miejscu interweniowała policja. Dwie osoby zostały zatrzymane.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę po godzinie 1:00. Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do mieszkania przy ulicy Nadarzyńskiej w Żółwinie (pow. pruszkowski). Jeden z uczestników trwającej tam imprezy został dotkliwie pobity.

20 mężczyzn zaatakowało ratowników medycznych

"Gdy w obecności żony poszkodowanego mężczyzny ratownicy medyczni rozpoczęli z nim medyczne czynności ratunkowe, do ratowników podszedł jeden z postronnych mężczyzn. Zaczął szturchać członków ZRM. Gdy jeden z ratowników stanowczo zareagował: zażądał od niego, by ten nie przeszkadzał mu w ratowaniu zdrowia pobitego pacjenta" - przekazano w mediach społecznościowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Poddenerwowany mężczyzna wbiegł z powrotem na salę. W tym czasie ratownicy dokończyli czynności przy poszkodowanym i zabezpieczyli go w ambulansie, aby odwieźć go do szpitala. Mężczyzna wymagał pilnej hospitalizacji i dokładnej diagnostyki.

Niedługo po tym wrócił agresor. Był w towarzystwie 20 rosłych mężczyzn, gotowych do ataku. Wspólnie rzucili się na ratowników medycznych.

Napastnicy zaczęli szarpać i popychać ratowników medycznych. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że jeden z ratowników wezwał pomoc. Inni uczestnicy imprezy próbowali odciągnąć napastników od załogi karetki, ale się to nie udało.

Żółwin. Dwie osoby zatrzymane po ataku na ratowników

"Ostatecznie policjanci zatrzymali dwie najbardziej krewkie osoby. Zaatakowani ratownicy medyczni pojechali z pacjentem do szpitala, a następnie na komisariat policji, gdzie zgłosili atak" - czytamy w poście.



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie poinformowała, że w poniedziałek złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. "Kto podnosi rękę na ratowników medycznych, podnosi rękę na całe społeczeństwo i państwo"- przekazano w poście.

Policja Stołeczna w rozmowie z polsatnews.pl potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia oraz że zatrzymano dwie osoby, które pozostają do dyspozycji funkcjonariuszy. Nie wiadomo jednak, czy zostały już przesłuchane i kiedy usłyszą ewentualne zarzuty.