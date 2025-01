Naukowcy przewidują, że w 2025 roku dojdzie do erupcji podwodnego wulkanu Axial Seamount. Jest on położony na grzbiecie Juan de Fuca około 480 km od wybrzeża stanu Oregon w Stanach Zjednoczonych i stanowi jeden z najbardziej aktywnych wulkanów podmorskich na świecie. Jego erupcje są na tyle regularne, że badacze potrafią je prognozować z dużą precyzją.

Od momentu rozpoczęcia obserwacji w 1997 roku, wulkan wybuchał trzykrotnie: w 1998, 2011 i 2015 roku. Obecnie naukowcy zauważają oznaki wskazujące na zbliżającą się erupcję, takie jak podnoszenie się dna oceanicznego oraz akumulacja magmy. Od 2023 roku dno nad wulkanem podnosi się w tempie 15 cm rocznie, co jest porównywalne z obserwacjami przed erupcją w 2015 roku.

Regularność erupcji Axial Seamount. Wulkan niedaleko USA

Axial Seamount został odkryty w latach 70. XX wieku podczas ekspedycji naukowych mających na celu badanie podmorskich gór. Właśnie wtedy stworzono pierwsze na świecie obserwatorium wulkanów podwodnych.

Od momentu rozpoczęcia systematycznych badań w 1997 roku, stał się jednym z najlepiej monitorowanych wulkanów na świecie. Nie bez powodu. To wyjątkowo aktywny wulkan. Mało tego, jest jednym z tych najaktywniejszych. Nie bez powodu. Od momentu rozpoczęcia obserwacji w 1997 roku, wybuchał już trzykrotnie. Najbliższą erupcję naukowcy przewidują w 2025 roku.

Unikalność Axial Seamount polega na regularności jego aktywności. Badacze, analizując zmiany w podnoszeniu się dna oceanicznego i akumulację magmy, potrafią z dużą dokładnością określić moment, w którym dojdzie do erupcji. Obecne dane wskazują, że dno wulkanu unosi się w tempie 15 cm rocznie, co przypomina sytuację sprzed erupcji w 2015 roku.

Czy Axial Seamount stanowi zagrożenie dla ludzi?

Chociaż prognozowana erupcja Axial Seamount wzbudza niemałe zainteresowanie naukowców, nie stanowi ona bezpośredniego zagrożenia dla ludności czy infrastruktury. Jego erupcje charakteryzują się spokojnym wypływem lawy, co minimalizuje ryzyko gwałtownych eksplozji czy tsunami.

Zatem mimo zbliżającej się aktywności, nie ma dużych powodów do obaw, chyba że wydarzy się coś nieprzewidywalnego.

Axial Seamount jako laboratorium naukowe

Axial Seamount to nie tylko wulkan, ale także unikalne "laboratorium" dla naukowców badających aktywność wulkaniczną. Możliwość przewidywania erupcji z tak dużą dokładnością (niemal co do godziny) to rzadkość w świecie sejsmologii. Na przestrzeni minionych kilku miesięcy, zdarzały się dni, gdy liczba wstrząsów przekraczała pół tysiąca.

Takie zachowanie tego wulkanu umożliwia lepsze zrozumienie procesów zachodzących we wnętrzu Ziemi oraz doskonalenie metod prognozowania aktywności wulkanicznej. W efekcie więc, badania prowadzone nad Axial Seamount mogą pomóc w przewidywaniu erupcji w innych regionach świata, gdzie stanowią one duże zagrożenie.

red / Polsatnews.pl