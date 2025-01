- Nie rozumiem stanowiska Polski, ale przyjmuję je jako rzeczywistość - powiedział Danko przed odlotem do Rosji.

W składzie delegacji jest także wiceprzewodniczący parlamentu ze strony partii Kierunek (Smer), której liderem jest premier Robert Fico, Tibor Gaszpar. Trzech kolejnych posłów tej partii oraz poseł SNS.

W niedzielę podczas konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że polsko-słowackie relacje wyglądają dobrze. - Jeżeli chodzi o kierunek lotów, to zalecam jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy - dodał.



Słowacka delegacja w Rosji. "Tam też żyją ludzie"

Andrej Danko przed odlotem oświadczył że celem podróży do Moskwy jest przekazanie Słowakom informacji o życiu w Rosji. - Chcę pokazać, że tam też żyją ludzie, że Niemcy, Francuzi, Amerykanie robią tam interesy - powiedział.

Gaszpar dodał, że rozmowy w Moskwie będą dotyczyć zaopatrzenia w gaz ziemny po zakończeniu przez Kijów tranzytu rosyjskiego surowca przez terytorium Ukrainy oraz pokoju w tym kraju.

ZOBACZ: Słowacja grozi Ukrainie ws. dostaw energii. "Polska gotowa pomóc"

Według wcześniejszych zapowiedzi Danko i Gaspara słowacka delegacja ma spotkać się z przedstawicielami Dumy Państwowej i niektórymi członkami rządu. Powrót delegacji z Moskwy zaplanowany jest na środę 15 stycznia.

Danko wyrażał nadzieję, że ze strony opozycji podróż nie wzbudzi tylko krytyki, ale spróbuje ona zrozumieć, "że ta droga ma sens".

Podróż Roberta Fico do Moskwy. Krytyka opozycji

Opozycja otwarcie skrytykowała podróż premiera Ficy do Moskwy, gdzie 22 grudnia spotkał się na Kremlu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Szef słowackiego rządu po spotkaniu mówił, że rozmowy dotyczyły zaopatrzenia w gaz oraz zakończenia wojny w Ukrainie.

Dialog z Moskwą i towarzysząca mu krytyka Kijowa wywołały falę demonstracji. W miniony piątek w Bratysławie protestowało 15 tys. osób. Demonstracje odbyły się także w innych miastach. Kolejne protesty zaplanowane są na 24 stycznia.