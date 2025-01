Oszpecone przez chirurgów. Sprawy ciągną się latami

Przemysław Talkowski z zespołem i ekspertami zapraszają na odcinek programu "Państwo w Państwie" emitowany na żywo w niedzielę 12 stycznia o godz. 19:30 w Polsacie.

"Lekarze nie chcą opiniować spraw przeciwko swoim kolegom"

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło zainteresowanie operacjami plastycznymi. Kobiety decydują się na nie z różnych powodów. Dla wielu są szansą na odzyskanie pewności siebie lub spełnienia marzeń o wymarzonej sylwetce. Poddają się im również ze względów zdrowotnych. Każda z kobiet oczekuje, że będzie po takiej operacji piękniejsza, szczęśliwsza i bardziej kobieca.

Takie obietnice zazwyczaj słyszą też od lekarzy. Słyszą również, że na pewno wszystko się powiedzie i nie mają powodów do obaw. Rzeczywistość po operacji bywa niestety czasami zupełnie inna. Deformacje, przemieszczenia, infekcje, martwica tkanek, ból nie do wytrzymania czy oszpecające blizny. To tylko niektóre z konsekwencji, za które może odpowiadać lekarz i źle przeprowadzony przez niego zabieg.

- Ja cały czas śmierdziałam ropą. To było wręcz cuchnące coś, co ze mnie wychodziło. Nie byłam w stanie się ruszać. To nie dość, że się nie goiło, to się nie poprawiało. Miałam małe dzieci, którymi się nie byłam w stanie zająć. W końcu wylądowałam u psychiatry - mówi jedna z naszych bohaterek.

Poszkodowane kobiety, decydując się na drogę sądową, liczą na rekompensatę za doznane cierpienia oraz na pokrycie kosztów leczenia naprawczego. Niestety bardzo trudno jest w Polsce udowodnić chirurgowi plastycznemu błąd w sztuce lekarskiej i w konsekwencji doprowadzić do pociągnięcia go do odpowiedzialności przed sądem. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że grono biegłych z zakresu chirurgii plastycznej jest bardzo wąskie. W takim hermetycznym środowisku praktycznie wszyscy się znają. Często jest też tak, że orzekają w swoich sprawach nawzajem.

- Jest to problem i to nie stanowi żadnej tajemnicy, że lekarze nie chcą opiniować spraw przeciwko swoim kolegom, tym bardziej, jeżeli są to sprawy z zakresu danej dziedziny, gdzie specjalistów w Polsce na przykład jest niewielu, więc takie sprawy są ciężkie do zaopiniowania, ponieważ te osoby, ci lekarze, specjaliści, biegli, konsultanci znają się z zasady czy to ze spotkań towarzyskich, czy ze szkoleń nawet, czy nawet przynależąc do danego samorządu - przyznaje Robert Bryzek z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Problem z powołaniem biegłych

Problem z powołaniem biegłych to jedna z głównych przyczyn tego, że sprawy w sądach ciągną się latami, a pokrzywdzone kobiety nie mają możliwości wygranej, bo to niestety opinia biegłych jest dla sądu kluczowa.

- Podczas pierwszej rozprawy, kiedy sędzia zarządziła, że ustalamy teraz, kim będą biegli wymieniane były rozmaite nazwiska. Powiem szczerze, ta część trwała bardzo długo. Jedno nazwisko nie, bo to jest pan z Warszawy, ponieważ pan mecenas mój jest z Warszawy, to nie może być nikt z Warszawy, bo jest szansa, że się będą znać. Wymieniane były rozmaite nazwiska, w końcu mój pan doktor wstał. Nie mogłam uszom wierzyć temu, co słyszę. Powiedział do wysokiego sądu: Wysoki sądzie, możemy tak do wieczora szukać nazwisk, a prawda jest taka, że wszystkich 37 biegłych sądowych w tym kraju znam osobiście - wspomina jedna z pokrzywdzonych kobiet.

Przez brak możliwości uzyskania rekompensaty wiele kobiet nie ma możliwości podjęcia leczenia naprawczego, co prowadzi do pogorszenia ich stanu psychicznego, a nawet depresji. Zamiast obiecanego lepszego wyglądu, zdrowia i samopoczucia - ich życie zmienia się w koszmar.

- Dla mnie to jest niewyobrażalne. Jest płacz. Jest zamknięcie w sobie. Ja nie mam ochoty wyjść, spotkać się ze znajomymi. Musiałam korzystać z psychologa, który pomógł mi troszeczkę do siebie dojść, bo to było bardzo trudne dla mnie - mówi jedna z kobiet.

Czy jest jakiś sposób, aby pokrzywdzone przez chirurgów plastycznych kobiety miały większe szanse na wygraną?

