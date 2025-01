Choć gęsina to prawdziwa bomba zdrowotna, Polacy rzadko sięgają po to mięso. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, od lat doceniają polską gęsinę i to właśnie oni są głównymi odbiorcami naszego eksportu. Dlaczego tak wartościowe mięso trafia przede wszystkim na zagraniczne stoły?

Polska jest wiodącym producentem gęsi w Europie, słynącym z jakości. Jednak krajowy popyt na to mięso jest znikomy. Polacy często wybierają kurczaka czy wieprzowinę, ignorując fakt, że gęsina bije konkurencję na głowę pod względem wartości odżywczych i smaku.

Gęsina. Każdy kęs na wagę złota

Gęsina to mięso o niezwykle korzystnym składzie. Jak wyjaśnia Poonam Sachdev w publikacji "Are There Health Benefits of Duck?" jest bogate w białko i nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6, co korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, pomagając obniżyć poziom cholesterolu. Jest także źródłem:

żelaza wspierającego produkcję czerwonych krwinek,

cynku wzmacniającego odporność,

witamin z grupy B niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

W przeciwieństwie do popularnych mięs, takich jak wieprzowina czy kurczak, gęsina zawiera zdrowe tłuszcze, które są łatwo przyswajalne przez organizm. Dzięki temu nie tylko dostarcza energii, ale także sprzyja utrzymaniu wagi, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania.

Produkcja gęsiny w Polsce. Lider w Europie

Polska jest jednym z największych producentów gęsiny w Europie. Jak można przeczytać na portalu strefaagro.pl, w 2023 roku krajowa produkcja wyniosła aż 1,11 mln sztuk gęsi, co daje czołową pozycję w na starym kontynencie.

Pomimo to Polacy spożywają zaledwie kilogram gęsiny rocznie na osobę, podczas gdy Niemcy, główny odbiorca eksportu, regularnie włączają to mięso do swojej diety. Jak podaje agronomist.pl oraz strefaagro.pl, zachodni sąsiedzi sprowadzili 9,4 tys. ton gęsiny w 2023 roku o wartości 68 mln euro. Kupują aż 67 proc. polskiej produkcji, co generuje 80 proc. przychodów z eksportu gęsiny.

Głównym powodem niskiego popytu na gęsinę w Polsce jest jej cena. Jak podaje agrofakt.pl kilogram tego mięsa kosztował w 2023 roku 15,32 zł za kilogram, ale w 2024 roku ceny spadły o 30 proc. Mowa o cenach skupu w zakładach drobiarskich i rzeźnych. Ceny oferowane w sklepach są znacznie wyższe i wynoszą 20-30 zł za piersi czy nogi, do nawet 40-80 zł za całą gęś ekologiczną. Ponadto wielu konsumentów nie wie, jak ją przyrządzać.

Niemiecka miłość do gęsiny. To sezonowy hit

Gęsina jest szczególnie popularna w Niemczech w okresie jesienno-zimowym. Tradycyjnie podaje się ją w Dniu Świętego Marcina, a także podczas świąt Bożego Narodzenia. Niemiecki konsument docenia zarówno smak, jak i wartości odżywcze tego mięsa.

Co ciekawe, jak podaje agrofakt.pl, polska gęsina jest sprzedawana w Niemczech znacznie taniej niż lokalna - kosztuje średnio 4-5 euro za kilogram, podczas gdy niemieckie mięso to wydatek rzędu 18-22 euro za kilogram.

