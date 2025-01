Realizacja nakazu aresztowania wydanego przez MTK należy do sądu, a nie do prezydenta, rządu, premiera czy ministra sprawiedliwości - wskazała Naczelna Rada Adwokacka. To reakcja na list prezydenta Andrzeja Dudy ws. ochrony premiera Izraela Binjamina Netanjahu oraz wydanej przez rząd uchwały. NRA zaapelowała do władz o przestrzeganie prawa.